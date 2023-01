Zwölf Jahre nach dem Unfall : Angst vor dem Wasser aus Fukushima

Japan will radioaktiv belastetes Abwasser aus Fukushima Daiichi in den Pazifik ablassen. Doch die Angst vor dem kontaminierten Wasser ist weit verbreitet. Meerestiere sollen die Sorgen zerstreuen.

Das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, in dem vor zwölf Jahren eine dreifache Kernschmelze Japan und die Welt in Atem hielt, hat seit einigen Monaten neue Bewohner. In fünf Wasserbecken in einem Flachbau leben Hunderte Flundern und Seeohren. Die Tiere dienen nicht der Entspannung der täglich fast 4000 Arbeiter auf dem Kraftwerksgelände. Das Meeresgetier soll vielmehr Anwohner und Fischer überzeugen, dass es ungefährlich sei, wenn vom Frühjahr oder Sommer an mit radioaktivem Tritium belastetes Wasser in den Pazifik abgelassen werden wird. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass das Tritium sich in den Tieren nicht dauerhaft absetzt“, sagt Kazuo Yamanaka, der schon seit 33 Jahren im Dienste der Tokioter Elektrizitätswerke (Tepco) in dem Kraftwerk arbeitet.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Flundern und Seeohren sind Spezialitäten der Küstenfischerei in der Präfektur Fukushima und im Nordosten Japans. Auf dem Kraftwerksgelände schwimmen einige der Tiere in Becken mit reinem Seewasser und andere in schwach mit Tritium belastetem Wasser, so wie es Tepco ins Meer einleiten will. Der Test wird über mehrere Jahre laufen. Tepco informiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die Aufzucht und erste Messergebnisse. Der Kanal hat bloß 2548 Abonnenten.

Es ist die bisher ungewöhnlichste Aktion, mit der Tepco um Vertrauen wirbt. Jeden Tag fallen in den havarierten Reaktoren in Fukushima Daiichi rund 100 oder mehr Kubikmeter verstrahltes Wasser zur Kühlung und als eindringendes Grundwasser an. Das radioaktiv verseuchte Wasser wird abgepumpt, durchläuft eine Reinigungsanlage, die 62 radioaktive Stoffe weitgehend herausfiltert, und wird in weißen, blauen und grauen Wassertanks auf dem Gelände gelagert. In dem Wasser zurück bleibt radioaktives Tritium.

Mehr als 1,32 Millionen Kubikmeter belastetes Wasser hat Tepco in den Jahren seit der Kernschmelze in 1066 Wassertanks gesammelt. Der Platz auf dem Kraftwerksgelände reicht nicht mehr. Beginnend in diesem Jahr soll das Wasser hochgradig verdünnt in den Pazifik eingeleitet werden – mit einer Strahlenbelastung, die weit unter nationalen und internationalen Grenzwerten liegt. Das Ablassen soll 30 Jahre oder länger dauern. Japan folge damit internationalen Gebräuchen, erklärt die Internationale Atomenergiebehörde. Die IAEA gesteht aber zu, dass die Einleitung wegen der großen Wassermengen komplex sei.

Angst vor dem Fukushima-Wasser ist weit verbreitet. Die Präfektur Fukushima und die Städte Okuma und Futaba, auf deren Gebiet das Kraftwerk steht, haben mit Bedenken ihre Zustimmung zur Einleitung gegeben. Fischer und Landwirte aus Fukushima und angrenzenden Regionen aber fürchten, dass das mühsam und nur teilweise zurückgewonnene Vertrauen der Verbraucher, dass man maritime und agrarische Lebensmittel aus der Region unbedenklich genießen könne, wieder verloren gehe. Widerstand gegen die Abwasserentsorgung gibt es in China und Südkorea, zunehmend lauter auch auf den Inseln im Südpazifik. Greenpeace klagt, dass über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werde. Die Umweltschutzorganisation fordert, die Wassermassen länger zu lagern, bis bessere technische Möglichkeiten gefunden seien, um das Wasser ohne radioaktive Belastung des Ozeans zu entsorgen. „Japans Regierung ignoriert die Wissenschaft in einem verzweifelten Versuch, Fortschritte in der Außerbetriebnahme der zerstörten Reaktoren vorzuzeigen“, sagt Shaun Burnie, ein Nuklearspezialist von Greenpeace Asien.