Chefin des Hamburger Hafens : Wie schlimm wird der Stau auf dem Meer?

Frau Titzrath, als Chefin der ­Hamburger Hafen und Logistik AG haben Sie den Überblick über die Verkehrslage auf den Weltmeeren. Was fehlt uns demnächst, weil irgendwo Schiffe im Stau stehen?

Es fehlt vorübergehend vieles. Das liegt nicht immer am Stau vor den Häfen, sondern an insgesamt global gestörten Produktions- und Lieferketten. Es fehlen Halbleiter-Chips, Elektronik-Bauteile, Baumaterialien oder Produkte, die von Sanktionen betroffen sind. Im Besonderen geht es um Konsumgüter, die in Asien gefertigt werden, zum Beispiel um Möbel, Elektronik und Mode. Da wird nicht alles pünktlich kommen.

Wie erklären Sie Ihren Kunden die vielen Verspätungen?

Wir können die hereinkommenden Schiffe zeitnah abfertigen. Unser Problem ist zurzeit, dass viele Firmen ihre Container nur langsam abholen. Früher standen die Container ein bis zwei Tage bei uns. Jetzt sind es fünf Tage und deutlich länger. Niemand käme in einem Autowerk auf die Idee, ein halb fertiges Produkt in der Produktionslinie stehen zu lassen. Aber so ist es, wenn man hier einen Container im Betrieb stehen lässt. Das begrenzt unsere Lade- und Löschfähigkeit.

Warum gibt es diesen Container-Stau?

Dafür gibt es einige Gründe, die sich gegenseitig verstärken. Es fing mit der globalen Pandemie an, es folgte die Blockade des Suez-Kanals, hinzu kamen Witterungsunbilden und nun der russische Angriffskrieg mit all seinen Folgen. Es fehlen rund 100.000 Lastwagenfahrer aus der Ukraine und aus Belarus. Hinzu kommen viele Baustellen sowie witterungsbedingte Störungen bei der Bahn.

Das merkt jeder Bahnpassagier.

Dabei hat der Personenverkehr ja noch Vorfahrt gegenüber den Gütern. Das heißt: Wenn mehr Personen auf der Schiene befördert werden, geht das auch zulasten des Güterverkehrs. Dazu kommt, dass die Bahn ihr Netz modernisiert. Das ist im Prinzip großartig. Aber es geschieht jetzt so geballt, dass es gerade zu großen Kapazitätsengpässen und zeitlichen Verzögerungen kommt.

Welche Stau-Ursachen gibt es noch?

Logistische Disposition und Bestellung auf Vorrat nach den Pandemie-Erfahrungen. Und vielleicht ist das eine oder andere Lager schon oder noch voll.

Das klingt verrückt. Überall fehlen Waren, aber die Lager sind voll?

Da könnten zum Beispiel Waren liegen, die jetzt durch den Russland-Konflikt sanktioniert sind oder durch veränderten Konsum nicht im selben Maße nachgefragt werden.

Lassen auch Kunden Container bei Ihnen stehen, weil ihre eigene ­Produktion mangels Teilen stockt?

Die Beschaffung von Gütern ist im Moment weltweit schwierig. Vielleicht bestellen Unternehmen wegen der zeitlichen Verzögerungen im letzten Jahr über den aktuellen Bedarf – und dann kommt die Lieferung ungeplant auf einmal an. Oder es wurde die Menge eingekauft, die man im vergangenen Jahr brauchte. Damals sind die Leute wegen Corona weniger gereist. Stattdessen haben sie Gartenmöbel, Kochutensilien oder Baustoffe fürs Renovieren gekauft. Dann bekommen die Firmen jetzt Ware, die sie nicht im gleichen Maß absetzen können. Eine mögliche Konsumzurückhaltung angesichts von Inflation und Krieg kann auch eine Rolle spielen.

Wann kommen die Schiffe, die in Schanghai wegen des Lockdowns nicht loskamen, in Hamburg an?

In Abhängigkeit von der Fahrtroute in etwa sechs bis acht Wochen. Wir rechnen deshalb mit einer Welle von bis zu zehn Prozent mehr Asien-Ladevolumen, nicht alles davon hat die Bestimmung Europa, aber ein großer Teil.