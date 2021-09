2015: Flüchtlingskrise – Wir schaffen – was?

Der Satz „Wir schaffen das“ markiert den Wendepunkt in Merkels Kanzlerschaft. Ökonomisch wurde die Flüchtlingskrise gemeistert, doch politische Gräben bleiben.

K urze Sätze wirken oft stärker als lange Reden. „Sie kennen mich“ ist so ein Satz. Damit führte Angela Merkel die Union zum Traumergebnis von 41,5 Prozent in der Bundestagswahl 2013. Zwei Jahre später, in derselben Amtszeit, prägte sie noch so einen berühmt gewordenen Satz: „Wir schaffen das“. Damit stimmte die Kanzlerin die Deutschen angesichts der Kriegszustände in Syrien auf die Ankunft einer unbestimmten, hohen Zahl von Flüchtlingen ein. Die Wirkung dieses Satzes war allerdings nicht so positiv. Rückblickend markiert er Zenit und Wendepunkt in ihrer Kanzlerschaft.

Das Versprechen, Kriegsflüchtlingen und Verfolgten Schutz zu bieten, war vom Ideal der Humanität getragen, folgte insoweit einem verfassungsrechtlichen Auftrag – und einem zu dieser Zeit als belastbar wahrgenommenen gesellschaftlichen Konsens. In der Umsetzung taten sich dann aber mehr Probleme und Widersprüche auf, als dieser Konsens aushielt. Davon zeugt nicht nur das Wiedererstarken der zuvor fast abgeschriebenen AfD. Horst Seehofer (CSU), heute Bundesinnenminister, wetterte damals über „Kontrollverlust“: So begann eine tiefe Entfremdung in der Parteifamilie der Union.

Der Satz „Wir schaffen das“ hat auch deshalb Symbolgehalt, weil er die für Merkel so typische Unschärfe ausdrückt: Wir schaffen – ja, was eigentlich? Und was wäre der Maßstab, um später zu prüfen, dass „es“ geschafft ist. Günstigenfalls entsteht daraus wie mit dem „Sie kennen mich“ eine Projektionsfläche für Hoffnungen und positive Zuschreibungen aller Art. Kippt die Grundstimmung jedoch ins Negative, dreht sich der Effekt schnell um.