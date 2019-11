Nach dem Maut-Debakel : Andreas Scheuer und die Ironie der Geschichte

Was wird aus dem Verkehrsminister – nun, wo klar ist, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird? Klar ist: Die missglückte Pkw-Maut ist längst nicht das einzige Problem von Andreas Scheuer.

Wie kann es sein, dass Andreas Scheuer nach dem Desaster um die Pkw-Maut immer noch am Kabinettstisch sitzt? Das fragen sich viele. Grüne und Linke fordern seit Monaten den Rücktritt des CSU-Verkehrsministers. Im Maut-Untersuchungsausschuss, den der Bundestag an diesem Donnerstag eingesetzt hat, will die Opposition Scheuers Fehlverhalten haarklein belegen – und so den Ermessensspielraum von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder auf Null reduzieren. Ihnen soll nur eins übrigbleiben: Scheuers Entlassung.

Scheuer selbst setzt auf Entlastung. Er versucht, Normalität auszustrahlen, etwa in seiner Haushaltsrede am Dienstag, in der er den Grünen das gemeinsame Nachdenken über die Zukunft der Bahn anbot. Schwer fällt ihm die Normalität nicht, denn sein Tag ist weiter voller Ansprachen, Absprachen, Entscheidungen.

Aber es ist nicht zu leugnen: Der Schwung des Anfangs, da im Ministerium alle aufatmeten, weil dem Eigenbrötler Alexander Dobrindt ein entscheidungsfreudiges Kommunikationstalent folgte, ist endgültig dahin. In den ersten Monaten verbreitete Scheuer Aufbruchstimmung, gelang ihm doch etwa die Beilegung des ewigen Milliardenstreits um die Lkw-Maut. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass er nun eben jene Fehlentscheidungen zur Pkw-Maut zu verantworten hat, die den Steuerzahler eine dreistellige Millionensumme kosten könnten.

Seit dem Sommer noch verstärkt

Am 18. Juni, dem Tag des Scheiterns der deutschen Maut vor dem Europäischen Gerichtshof, hat in Scheuers Berufsleben eine neue Zeitrechnung begonnen. Jedoch gab es schon vorher ungemütliche Phasen, zum Beispiel wegen der Diesel-Fahrverbote. Die Opposition nahm Scheuer schon da in die Mangel und warf ihm Kungelei mit der Autoindustrie vor.

Doch in der Verkehrsbranche zeigten sich nicht wenige beeindruckt, dass der Minister keine Angst vor großen Tieren erkennen ließ, als er den damaligen Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche einbestellte. Auch Bahnchef Richard Lutz musste mehrfach zum Rapport wegen der schlechten Pünktlichkeit der Züge.

Doch gerade im Verhältnis zur Deutschen Bahn und zu Lutz spiegelt sich die Sprunghaftigkeit des Ministers, die sich seit dem Sommer noch verstärkt hat. Für die Bahn, derzeit hin- und hergerissen zwischen dem Dasein als Hoffnungsträger (im Klimawandel) und als Sanierungsfall, ist das schwierig. Ein angeschlagener Verkehrsminister ist das letzte, was sie braucht.

Es hätte auch alles gut ausgehen können

In der jüngsten Führungskrise, die mit dem Rauswurf von Finanzvorstand Alexander Doll ein vorläufiges Ende gefunden hat, schwankte Scheuer. Er drohte auch Lutz, es wurden Briefe geschrieben, nun scheinen beide wieder beste Freunde. Doch der Bahnchef bezahlt dafür mit dem Verlust an Eigenständigkeit. Am Wochenende soll Scheuer über den Aufsichtsrat hinweg dafür gesorgt haben, dass nach dem Abgang des Investmentbankers Doll nun ein Abteilungsleiter aus dem Bundesfinanzministerium Finanzvorstand wird.

Der Bund übernimmt die Kontrolle unmittelbar. Viel näher kann die Bahn nicht mehr an die Politik heranrücken. In allen Alltagsgeschäften für mehr Bahn, neue Mobilität oder Mobilfunk aber kann Scheuer das Maut-Desaster nicht ausblenden. Er ist ein Mann in der Defensive. Gewiss, es hätte auch alles gut ausgehen können, wenn der EuGH die Maut wie die EU-Kommission und der Generalanwalt einfach durchgewinkt hätte.

Dass dies passieren könnte, hätte der Verkehrsminister bei der Ausgestaltung der Mautverträge und der einseitigen Risikoverteilung zu Lasten des Bundes bedenken müssen. Nun aber rächen sich alle fragwürdigen Entscheidungen, auch die Verstaatlichung des Lkw-Mautbetreibers Toll Collect, die dazu diente, die Kosten der Pkw-Maut schönzurechnen.

Das Fass zum Überlaufen

Das alles wird vom 12. Dezember an im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Mautbetreiber, Ministerialbeamte und Gutachter werden teilhaben. Selten allerdings fördern solche Ausschüsse neue Fakten zutage, die an der Gesamtbewertung etwas ändern.

Schon heute ist politisch klar: Scheuer hätte diese Mautverträge angesichts des großen Risikos nicht so und nicht so früh unterschreiben dürfen. Das wissen auch jene, die über seine politische Zukunft entscheiden, nämlich Merkel und Söder. Sie zögern nicht, um Scheuer zu schonen, sondern vor allem um ein umfassendes Kabinetts-Domino zu dieser Zeit zu vermeiden.

Ein kleiner Tropfen kann das Fass zum Überlaufen bringen, die kleinste regulatorische Unachtsamkeit, selbst wenn sie nur ein Gerät wie den E-Roller betrifft, kann die Wende gegen Scheuer bedeuten. Letztlich muss auch ein Minister, der mit viel Willen und Elan an seine Aufgaben geht, für seine Fehler geradestehen – selbst wenn diese sich unter anderen Umständen vielleicht als gute Tat für Partei und Land erwiesen hätten.