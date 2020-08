Ifo-Ökonom im Interview : „Die aktuellen Zahlen sind sensationell“

Herr Peichl, geht es Deutschland wirtschaftlich schon wieder gut?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z.

Es ist besser als im April. Aber sicherlich noch nicht gut.

Ihr eigenes Institut spricht sogar von einem Boom.

In gewisser Weise ist das ein Boom. Wir fragen die Unternehmen jeden Monat, wie sie ihre Lage und ihre Aussichten einschätzen. Der Tiefpunkt war im April. Seither sagen die Unternehmen: „Es wird besser.“ Also geht es aufwärts. Aber den Stand vor Corona haben wir noch nicht erreicht. Wir machen diese Umfragen seit 70 Jahren. So eine Situation hatten wir noch nie.

Und wie geht es jetzt weiter?

Die aktuellen Zahlen sind gerade sensationell: unsere Umfrage, die Umsätze im Einzelhandel und so weiter. Nach den reinen Zahlen könnte die Wirtschaft schon Ende des Jahres das Niveau von 2019 erreichen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich so kommt.

Woher kommen die guten Zahlen? Kaufen die Leute wieder ein?

Ja. Die Einzelhandelsumsätze waren im Mai und im Juni schon wieder auf dem Niveau vom Februar. Natürlich läuft es nicht überall gut, aber in manchen Branchen schon. Viele kleinere Geschäfte haben Probleme, aber Fahrradhändler zum Beispiel boomen wie noch nie. Der Online-Handel boomt. In der Summe geben wir seit Mai wieder viel mehr Geld aus.

Neben Fahrrädern sind zum Beispiel Möbel und Swimmingpools sehr beliebt, aber alles schwer zu bekommen. Die Deutschen würden noch mehr ausgeben, wenn sie könnten.

Die Wirtschaft ist gar nicht darauf vorbereitet, dass sich die Ausgabenstruktur so verändert. In gewisser Weise haben sich die relativen Preise verändert. Wenn man jetzt ins Restaurant geht, bekommt man nicht nur eine Mahlzeit, sondern ein Ansteckungsrisiko dazu. Der relative Preis eines Restaurantbesuchs hat sich also verteuert. Das Gleiche gilt für öffentliche Verkehrsmittel. Also fahren die Leute lieber Fahrrad. Ich habe mir übrigens auch ein neues Fahrrad gekauft.

Gerade noch rechtzeitig.

Tatsächlich hatten die kleineren Geschäfte nicht mehr viel Auswahl. Und der große Händler, der laut Werbung immer 10 000 Räder vorrätig hat, hatte nur noch 1000 da. In dieser Krise kommt auch noch hinzu, dass die Lieferketten durch Corona gestört sind und nicht mehr genug nachgeliefert wird. In München sind zum Beispiel Rolex-Uhren ausverkauft. Sie sind für manche eine interessante Wertanlage, werden aber gerade nicht mehr hergestellt. In vielen Ländern gab es einen totalen Lockdown.

So vieles ist ausverkauft – und Sie sind skeptisch, ob die Deutschen weiter Geld ausgeben?

Es verschiebt sich. Die Leute ziehen jetzt eher aus der Innenstadt heraus. Das heißt auch: In der Innenstadt fehlt die Nachfrage. In München war es jedenfalls noch nie so einfach, eine Wohnung in der Innenstadt zu bekommen. Man bekommt größere Wohnungen für weniger als vorher. Mehrere meiner Mitarbeiter haben die Situation schon genutzt. Und dann ist die nächste Wie oft kaufen sich die Leute einen neuen Pool? Im Frühlingsquartal haben wir gesehen, dass die Sparquote stark nach oben gegangen ist, von 11 auf mehr als 20 Prozent – der größte je gemessene Anstieg in einem Quartal.