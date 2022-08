Arbeitsagentur-Chefin Nahles : „Wir brauchen wohl schon bald wieder mehr Kurzarbeit“

Frau Nahles, haben Sie die Dienste der Bundesagentur für Arbeit in Ihrem Berufsleben schon mal für sich selbst in Anspruch genommen?

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ja, habe ich. Aber das ist sehr lange her, das war in der Realschule in der achten Klasse. Da haben wir das Berufsinformationszentrum besucht. Ich erinnere mich noch, dass ich ziemlich gestaunt habe, wie viele unterschiedliche Ausbildungsberufe es gibt. Damals waren es wohl knapp 300, heute sind es ja noch einige mehr.

Und welchen Berufswunsch haben Sie mitgenommen?

Ehrlich gesagt, keinen konkreten. Ich habe dann doch erst noch Abitur gemacht. Was später aus mir wurde, wissen Sie ja. Aber eines weiß ich: Diese Berufsorientierung ist enorm wertvoll, und sei es nur als allererste grobe Orientierung. Gerade jetzt sehen wir ja am Ausbildungsmarkt, wie schwierig es für viele Jugendliche ist, den passenden Einstieg zu finden – nachdem in der Pandemie Berufsorientierung an den Schulen kaum möglich war.

Sie waren dann Bundesarbeitsministerin, später SPD-Vorsitzende und mit Ihrem Rücktritt 2019 war das plötzlich alles vorbei. Wären Sie mit dieser Vita ein schwieriger Fall für die Arbeitsvermittlung?

Vermutlich schon. Natürlich sammelt man in den Funktionen, die ich hatte, große Mengen Fachwissen und auch Führungserfahrung. Aber, in den Kategorien der Arbeitsvermittlung: Es ist viel spezialisiertes Nischenwissen. Umso mehr freue ich mich über meine neue Aufgabe bei der Bundesagentur für Arbeit. Das passt – gutes Matching könnte man sagen.

Die Arbeitsmarktpolitik hatte es jahrzehntelang mit Massenarbeitslosigkeit zu tun. Heute fehlt immer öfter Personal: an Flughäfen, in Gaststätten, in der Industrie. Ist das jetzt ein neues Zeitalter des Arbeitskräftemangels?

Ganz klar: Bei allen Schwankungen und Krisen, die da noch kommen mögen – die Knappheit von Arbeitskräften wird künftig eines unserer beherrschenden Themen sein. Und das gilt nicht mehr nur für Fachkräfte, sondern für Arbeitskräfte allgemein.

Das hat viel mit der Demografie zu tun, aber können Sie erklären, warum das jetzt so schnell in dieser Wucht gekommen ist – wo sind die Arbeitskräfte hin?

Wir sagen bereits seit Jahren gebetsmühlenartig: Es fehlen Arbeitskräfte. Jetzt haben wir das erste Mal den Eindruck: Man hört uns zu. Und warum? Weil der Fachkräftemangel in der Pandemie erstmals deutlich sichtbar geworden ist. Zum Beispiel bei der Abwanderung der Arbeitskräfte aus der Gastronomie, die unter anderem in den Handel oder den Logistikbereich gewechselt sind. Wenn die Menschen dann feststellen, dass sie in einem anderen Job bei ähnlichem Gehalt abends und am Wochenende frei haben – dann kommen sie womöglich nicht wieder, das erleben jetzt Betriebe. Arbeitsbedingungen sind also ein Aspekt, um Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten. Weitere Strategien gegen den Mangel sind: Mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen, mehr Qualifizierung und mehr Einwanderung aus Drittstaaten.

Sie haben einst schon als Arbeitsministerin das Ziel einer neuen Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung ausgerufen. Ist das jetzt ihre Mission?

Etliches davon ist inzwischen schon Realität. Wir haben heute immerhin ein Qualifizierungschancen-Gesetz, das gute Fördermöglichkeiten bietet. In der Bundesagentur bieten knapp 600 Spezialisten gezielt Berufsberatung für Menschen im Erwerbsleben an. Wir loten sowohl mit Arbeitgebern als auch mit Beschäftigten zum Beispiel aus, welche neuen Perspektiven im Unternehmen beide Seiten durch geschickte Weiterqualifizierung finden können. So begleiten wir Transformation.

Nach zwei Jahren Pandemie ist jetzt aber die Beitragskasse leer, nachdem vorher immer Milliardenreserven da waren. Wie sehr schränkt Sie das in Ihren Plänen ein?

Die Spielräume sind jetzt natürlich enger. Aber das will ich auch klar sagen: Für unsere Kernaufgaben – und dazu zähle ich auch Qualifizierung – sind genügend Mittel da. Ich füge aber in Richtung Politik hinzu: Wer jetzt neue Anforderungen an uns stellen will, muss dafür immer eine Finanzierung mitliefern. Denn im laufenden Haushalt bewegen wir uns zurzeit mit zwei Milliarden Euro im Minus.