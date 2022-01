Frühere SPD-Chefin : Andrea Nahles soll Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden

Nun also doch: Die frühere SPD-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles soll neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden. Das teilten die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund am Dienstag mit. Nahles folgt auf Detlef Scheele, der Ende Juli mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Er stand seit April 2017 an der Spitze von Deutschlands größter Behörde mit Sitz in Nürnberg.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass der Spitzenposten unter der neuen Ampel-Regierung an Nahles gehen könnte, der dadurch ein bemerkenswertes Comeback gelingt. Die Arbeitgebervertreter hatten sich von den Gerüchten allerdings irritiert gezeigt. In einem eigens verschickten Statement wiesen sie darauf hin, dass das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Vorstands der BA deren Verwaltungsrat aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der öffentlichen Hand hat – und nicht die Bundesregierung. Den Arbeitgebern dürfte nicht nur das Vorgehen der SPD missfallen haben: Nahles gilt auch nicht gerade als ihre Wunschkandidatin.

Nahles war 2013 nach der Rückkehr der SPD in eine große Koalition Bundesarbeitsministerin geworden. In früheren Phasen ihrer politischen Laufbahn hatte sie sich als rebellische Juso-Vorsitzende und SPD-Linke profiliert. Als Ministerin erwarb sie sich dann allerdings den Ruf, ihre Amtsgeschäfte sachkundig und mit einem hohen Maß politischer Verlässlichkeit zu führen.

Paketlösung für den Vorstand

Eines ihrer markantesten politischen Projekte war die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015. Zudem legte die Regierung auf Nahles’ Initiative neue „Haltelinien“ für die Entwicklung der gesetzlichen Rente fest. Überdies formulierte Nahles schon als Ministerin das Ziel, die Bundesagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung auszubauen, die sich nicht nur um Arbeitslose kümmert, sondern Arbeitnehmer mit breiten Qualifizierungsangeboten auch vor Arbeitsplatzverlust schützt.

Dieser Ansatz birgt traditionell Konfliktpotential, denn zumindest die Arbeitgeber lehnen es ab, die Zuständigkeit für Weiterbildung während laufender Arbeitsverhältnisse aus den Betrieben heraus an eine Behörde zu verlagern. Nahles wandte sich dann aber zunächst neuen, politisch noch unbequemeren Aufgaben zu: Sie übernahm nach dem schwachen Ergebnis ihrer Partei bei der Bundestagswahl 2017 den SPD-Vorsitz – den sie dann allerdings schon 2019 unter dem Druck der „No-Groko“-Kampagne des damaligen Juso-Chefs Kevin Kühnert wieder aufgeben musste. Danach übernahm sie auf Vermittlung ihres Parteifreunds Olaf Scholz die zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums gehörende Bundesanstalt für Post und Telekommunikation.

Die Sozialpartner verkauften die neue Zusammensetzung des Vorstands nun als Paketlösung. Neben Nahles werden ihm künftig zwei weitere Frauen angehören: Vanessa Ahuja, derzeit Abteilungsleiterin im Bundesarbeitsministerium und Anführerin der öffentlichen Hand im BA-Verwaltungsrat, und Katrin Krömer, aktuell Leiterin Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Bahn. Erstmals wird der Vorstand damit aus vier Mitgliedern bestehen: Ihm gehört weiter Daniel Terzenbach als dann einziger Mann an.