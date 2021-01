Milliardär Anders Povlsen : Der Wald-König von Schottland

In Anders Holch Povlsens Brust schlagen offensichtlich zwei Herzen. Einerseits ist er ein erfolgreicher Modeunternehmer, dessen Bestseller-Gruppe mit günstigen Hemden, Hosen und Kleidchen Milliardenumsätze macht. Auch im Schuhgeschäft ist er ganz groß. „Schrei vor Glück“ lautet der Werbespruch von Zalando, wo Povlsen Großaktionär ist. Der Investor hat früh die Möglichkeiten des Online-Handels erkannt. Auch in China hat er stark investiert. Mit gut 9 Milliarden Vermögen ist er zum reichsten Mann Dänemarks aufgestiegen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Aber das richtige Glück hat Povlsen woanders gefunden: in Schottland. Die wilde Schönheit des Landes lernte er erstmals als Kind bei einem Angelurlaub mit seinen Eltern kennen, seitdem ließ sie ihn nicht mehr los. In den einsamen Highlands mit Heidekraut und Kiefern hat der 48-jährige Modemilliardär inzwischen so viele Ländereien zusammengekauft, dass er sich größter privater Grundeigentümer des Vereinigten Königreichs nennen kann. Ihm gehören mehr Flächen als der Queen und der Church of England zusammen; auch den Herzog von Buccleuch, traditionell der größte Landbesitzer in Schottland, hat er überholt.