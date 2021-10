Bolsonaro, Corona, Regenwald : Brasilien hat ein Imageproblem

Brasilien sei nichts für Anfänger, sagt man sich unter Ausländern, die dort leben. Das musste auch das deutsche Traditionsunternehmen Vulkan feststellen, als es sich vor rund 45 Jahren in dem Land niederließ. Eigentlich sah der Plan vor, sich in Brasilien dem Kerngeschäft zu widmen, dem Bau von Schiffskupplungen. Der südamerikanische Staat erlebte damals gerade einen industriellen Aufschwung, was das Inter­esse deutscher Unternehmen weckte. Den Start hatte sich Vulkan aber anders vorgestellt. Entgegen den Erwartungen und Versprechungen der damaligen Regierung hob die brasilianische Schiffbauindustrie nie richtig ab.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Schiffskupplungen waren nicht gefragt. Vulkan blieb dennoch im Land. Man suchte nach neuen Anwendungen und fand mit den Industriebremsen ein Produkt, das auf eine rege Nachfrage stieß. Seither macht das mittelständische Familienunternehmen in Brasilien, und von dort aus in ganz Lateinamerika, ein gutes Geschäft. Im vergangenen Jahr hat Vulkan eines seiner besten Jahre erlebt – trotz Pandemie und Wirtschaftskrise. Brasilien sei so groß und produziere eine solche Menge von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, dass die Wirtschaft auch in einer Rezession weiterlaufe, sagt Klaus Hepp, der das Geschäft von Vulkan in dem Land seit einigen Jahren leitet. „Niemand stellt Brasilien ab.“