Der Fall des CDU-Jungstars : Ueckermünde: Ein Fall für Philipp Amthor

Zuletzt zog es den Abgeordneten Philipp Amthor in die Ferne. Dienstreisen nach New York, Korsika, St. Moritz: Das war das Leben, das der 27-Jährige in den zurückliegenden Jahren führte, zumindest nach dem Bild, das sich derzeit ergibt. Für ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit dem Namen Augustus Intelligence setzte er sich ein, von dem heute nicht ganz klar ist, ob es sich bloß um eine Briefkastenfirma handelt oder ob die geplanten Geschäfte mit Überwachungstechnologien so geheim sind, dass die Beteiligten lieber nicht darüber reden. Beides schließt sich nicht aus, und beides wäre für die weitere Karriere nicht sehr förderlich.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Nicht nur für die Metropole New York interessierte sich Amthor, sondern auch für die Hauptstadt Schwerin. Landesvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, womöglich Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst des kommenden Jahres: Das waren seine Pläne. Er hätte in Koalitionsrunden auf Augenhöhe mit der Ministerpräsidentin verhandelt, hätte sich eine – wenn auch kleine – Chance ausrechnen können, ihr womöglich nachzufolgen. Schließlich hatte sich niemand Geringeres als Angela Merkel eine erste Hausmacht in der Partei verschafft, indem sie 1993 an die Spitze der Nordost-Union trat.