Ampelstreit : Wo es in der Debatte um das Elterngeld hakt

Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Streit über Einsparungen beim Elterngeld prinzipielle Zustimmung für eine Kappung der Einkommensgrenze signalisiert. In der Regierungsbefragung im Bundestag sagte der Kanzler am Mittwoch, es sei eine „sehr berechtigte Frage“, ob die aktuelle Grenze von 300.000 Euro richtig sei. Man müsse über die „richtige Kalibrierung“ sprechen. Unabhängig davon, habe sich die Bundesregierung „sehr entschieden vorgenommen, das Elterngeld dynamisch weiterzuentwickeln“.

Paus und Lindner schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu, Einsparungen beim Elterngeld durch Halbierung der bisherigen Einkommensgrenze auf künftig 150.000 Euro zu erreichen. In der Bevölkerung, bei Gewerkschaften und Sozialverbänden sowie bei Wissenschaftlern stößt das Vorhaben auf deutliche Kritik.

Zu den Plänen für die Kindergrundsicherung sagte der Kanzler, man werde alles dafür tun, diese „zu vervollständigen“. Mit der Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderzuschlags sei man „den ersten Schritt“ gegangen, der bereits eine „dramatische Verbesserung“ für Familien mit laufenden Kosten von 7 Milliarden Euro gebracht habe. Paus hat stets darauf verwiesen, dass die bisherigen Erhöhungen eine Antwort auf die Preissteigerungen gewesen seien. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will für die Kindergrundsicherung 2 Milliarden Euro als „Merkposten“ für 2025 einplanen.

Digitalisierung soll Zugang erleichtern

Paus hat mindestens 12 Milliarden Euro verlangt, inzwischen ist im Familienministerium angeblich von einem einstelligen Milliardenbetrag die Rede. Scholz wollte sich zu den Zahlen nicht äußeren. Es werde „auch Leistungsverbesserungen“ geben, sicherte er zu. Die Kindergrundsicherung soll Leistungen wie Kindergeld und Kinderzuschlag bündeln. Außerdem sollen mit Hilfe der Digitalisierung mehr Anspruchsberechtigte die Leistungen bekommen. Allerdings mahnten Fachleute am Mittwoch in einem Fachgespräch des Familienausschusses, dass 20 Prozent der Armutsbetroffenen nicht über einen Internetanschluss verfügten. Auch seien Datenschutz und -sicherheit zu beachten.

Das Elterngeld und die Kindergrundsicherung haben sich im Streit um Haushaltseinsparungen zu einem neuen Krisencocktail der Ampel vermischt. Die Regierung will die Debatte im Bundestag möglichst klein halten. Im Familienausschuss sollte die Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz (Grüne) aus dem Familienministerium am Mittwoch auf Antrag der Unionsfraktion und der Linken berichten, was der Stand der Dinge ist und wie es nun weitergeht. Dazu kam es nicht. Die Ausschussmitglieder der Ampelparteien stimmten für einen Antrag, die Themen Elterngeld und Kindergrundsicherung von der Tagesordnung zu nehmen.

Opposition kritisiert Vorgehen

Die Abgeordneten der oppositionellen CDU, der Linken und der AfD reagierten empört und sprachen von einem „ungeheuerlichen“ und „erbärmlichen“ Vorgehen. Es sei „höchst problematisch“, wenn der Opposition die Möglichkeit verwehrt werde, sich zu informieren, kritisierte die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linken, Heidi Reichinnek. „Schlechter kann man Familienpolitik nicht machen“, urteilte die Obfrau der Unionsfraktion, Katja Leikert (CDU).

Den Antrag, sich in dem Ausschuss nicht mit dem Streit um die Kindergrundsicherung und das Elterngeld zu befassen, hatte die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Leni Bremaier gestellt. Der Entwurf für den Bundeshaushalt liege den Abgeordneten noch nicht vor, argumentierte sie. Über „Schnipsel“ und Äußerungen in den sozialen Medien brauche man jetzt nicht zu reden. Der Haushalt soll dem Parlament am 18. August zugeleitet werden – was viele Abgeordneten nicht davon abhält, sich bei den Parteikollegen in der Regierung zu informieren.

Das FDP-Ausschussmitglied Matthias Seestern-Pauly sagte der F.A.Z., er habe den Antrag Bremaiers unterstützt, da es während des regulären Haushaltsverfahrens im September ausreichend Zeit und Raum für Beratungen und Debatten gebe. Auch die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle Schwaus, sagte auf Anfrage, man habe weder der Debatte im Kabinett noch den parlamentarischen Beratungen über den Haushalt vorgreifen wollen.

Zur geplanten Kappung der Elterngeldgrenze sagte Seestern-Pauly, darüber sei in den vergangenen Tagen öffentlich diskutiert worden. Die FDP habe ihren Standpunkt ausreichend deutlich gemacht: „Wir lehnen den Vorschlag der Ministerin ab und sind offen für alternative Vorschläge.“

Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) wären mittelfristig Hunderttausende Mütter und Väter von der Kappung der Grenze betroffen. Nach Angaben von Paus bekämen vom kommenden Jahr an rund 60.000 Familien kein Elterngeld mehr. „Blickt man jedoch nicht nur auf die Paare, die bereits Kinder haben, sondern auf diejenigen, die potentiell Kinder bekommen könnten, wächst der Kreis der Betroffenen“, schrieb das IW am Mittwoch. „Im Zweifel bekämen 435.000 Paare kein Elterngeld mehr.“

Der IW-Ökomom Wido Geis-Thöne sagte, die neue Grenze werde von zwei Akademikern in Vollzeit „auch ohne Spitzenposition“ erreicht. Auch unter Berücksichtigung der Inflation sollte sich die Regierung fragen, „ob sie nicht über das Ziel hinaus schießt“.