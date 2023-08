Dauerfehde: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Kabinettstisch im vergangenen Herbst. Bild: Reuters

Das muss eine Regierung erst mal hinbekommen: Die Wirtschaft stagniert, die Arbeitslosigkeit steigt, die Unternehmen sind extrem pessimistisch. Und was machen die sogenannten Koalitionspartner? Sie haben nichts Besseres zu tun, als ihre Grabenkämpfe auf Kosten der Betriebe und Beschäftigten auszutragen.

Das Wachstumschancengesetz aus dem Hause Lindner war nicht der große Wurf. Es hatte aber das Zeug, das Kraftzentrum der deutschen Volkswirtschaft – den Mittelstand – zu stärken und dort Investitionen anzuregen. Ordoliberale Regierungsberater, linke Ökonomen, der grüne Vizekanzler, sie alle konnten dem Gesetzentwurf zustimmen. Lisa Paus konnte es nicht. Oder besser: Sie wollte es nicht.

Eine Provokation von Paus

Die Nachrück-Familienministerin der Grünen nimmt sich heraus, das Gesetz zu torpedieren, um mehr Milliarden für ihre Kindergrundsicherung herauszupressen. Ihr Mantra, bei den Familien dürfe nicht gespart werden, während Unternehmen entlastet werden, mag linke Herzen erwärmen. Es ist aber eine unverschämte Provokation. Unverschämt, weil auch Paus ganz genau weiß, dass ohne eine funktionierende Wirtschaft überhaupt kein Geld zum Verteilen da ist. Eine Provokation, weil Paus auf das Prestigeprojekt des liberalen Finanzministers zielt und die Eskalationsspirale in der Regierung damit weiterdreht. Sich nichts gönnen, persönliche Interessen über die gemeinsame Sache stellen, Streit in der Öffentlichkeit austragen – diese Regierung, und nun vor allem die Grünen, demonstriert auch nach der Sommerpause Unfähigkeit.

Einen Tag nachdem eine Umfrage gezeigt hat, dass das Ansehen der Politiker auf einen Tiefpunkt gesunken ist, muss sich bei Unternehmern und Beschäftigten der Eindruck aufdrängen: Diese Regierung kann es einfach nicht. Das trifft die Sache nicht ganz. Denn die Ampelbilanz nach zwei Jahren ist weder schwarz noch weiß, auch am Mittwoch hat die Regierung mit dem „Solarpaket“ eine sinnvolle Reform beschlossen. Die Dauerfehden und Last-Minute-Dramen überschatten solche Erfolge aber und zerstören das, was den Unternehmen wichtiger ist als kleine Steuersubventionen: Vertrauen in die Politik und Planungssicherheit.