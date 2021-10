Neue Bundesregierung : Wirtschaftspolitik der Illusionen

Die Ankündigung Armin Laschets, einer Neuordnung der Macht in der CDU nicht im Wege stehen zu wollen, bringt vielleicht eine neue Dynamik in die Koalitionsbildung nach der für die Union so enttäuschend verlaufenen Bundestagswahl. Zwar befinden sich SPD, Grüne und FDP in Sondierungsgesprächen, die bald von Koalitionsverhandlungen abgelöst werden sollen. Aber eine alternative, von der FDP nicht zuletzt aus wirtschaftspolitischen Gründen präferierte Jamaika-Koalition ist mit einem anderen Kanzlerkandidaten als Laschet vielleicht etwas weniger unwahrscheinlich als zuvor.

Nichts ändern wird sich durch Koalitionsarithmetiken an den gewaltigen wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die sich aus den laufenden Umbrüchen ergeben und die alte Weisheiten und Überzeugungen infrage stellen. Die Gefahr, dass eine möglicherweise mit großen Hoffnungen verbundene und von Aufbruchstimmung beflügelte Regierung die Zeichen der Zeit nicht erkennt, ist angesichts der wirtschaftspolitischen Überzeugungen wichtiger Akteure nicht von der Hand zu weisen. Neu wäre eine solche Fehleinschätzung nicht: Die Geschichte der Bundesrepublik kennt ein nachdrückliches Beispiel, aus dem vor allem die heutige SPD etwas lernen könnte.

Am 28. Oktober 1969 versprach Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) in der ersten Regierungserklärung einer sozial-liberalen Bundesregierung eine Modernisierung des Landes und des Lebens. Seine Rede gipfelte in der Ankündigung, Deutschland wolle mehr Demokratie wagen. Der vorangegangene Regierungswechsel, der die Union erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik auf die harte Oppositionsbank verwiesen hatte, fand in einer Zeit politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unrast statt.

Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen

Die wichtigste Ursache des Umbruchs, der vom Glauben an segensreiche Staatsaktivität, von Regulierung, Staatsverschuldung, wachsender Arbeitslosigkeit und einer durch Ölkrisen verstärkten Inflation begleitet war, ließ sich erst im Nachhinein richtig erkennen: Die in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Nordamerika, Westeuropa und Japan so erfolgreiche, nach dem amerikanischen Autopionier Henry Ford auch „Fordismus“ genannte Epoche der industriellen Massenproduktion war in eine Krise geraten.

Die Strategie vorwiegend linker Regierungen und Gewerkschaften, die Krise unter Inkaufnahme von Inflation durch eine auf Staatsverschuldung und Lohnsteigerungen beruhende Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu bekämpfen, führte zu einer Kombination aus Wachstumsschwäche, Massenarbeitslosigkeit und Geldentwertung und einer anschließenden wirtschaftspolitischen Wende zu einer wieder mehr an der Marktwirtschaft orientierten Politik. Sie verband sich in den Vereinigten Staaten mit Präsident Ronald Reagan, in Großbritannien mit Premierministerin Margaret Thatcher und in Deutschland mit Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff.

Geschichte wiederholt sich nicht, aber als rein zufällig können die zahlreichen Ähnlichkeiten nicht abgetan werden. Sie dürften das Umfeld, in dem sich jede neue Bundesregierung wiederfinden wird, nachhaltig prägen. Denn in unserer Zeit befindet sich die Wirtschaft wiederum inmitten eines Epochenbruchs, der dieses Mal unter anderem mit dem Zusammentreffen von digitaler Revolution, dem Wandel von Industriegesellschaften zu stärker dienstleistungsbasierten Wissensökonomien und einer Alterung der Gesellschaften einhergeht.