Bundesumweltministerin Lemke sieht keinen Sinn darin, den Straßenbau zu beschleunigen. Die FDP hält dagegen: Sie will die Infrastruktur „nach den Bedürfnissen der Bürger“ ausrichten.

Die Frage, ob der Bau neuer Straßen künftig schneller vonstatten gehen soll, spaltet die Ampelkoalition – und verzögert damit auch andere großen Infrastrukturprojekte. FDP und Grüne liegen derzeit im Clinch, welche Verkehrsträger von dem ehrgeizige Versprechen der Ampelkoalition profitieren sollen, dass sich die Planungsvorhaben künftig halbieren sollen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich am Montag festgelegt: Im Infrastrukturbereich hält sie nur eine Beschleunigung beim Ausbau des Schienennetzes und den Erhalt und den Ersatzneubau „insbesondere von Brücken“ für sinnvoll. Gemeint sein dürfte zum Beispiel der Neubau der Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid, die bald gesprengt werden soll. In diesem Bereich sehe sie „Spielraum für einen Kompromiss“ mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Lemke machte jedoch auch klar, welche Projekte in ihren Augen keiner Beschleunigung bedürften: der Neu- und Ausbau von Autobahnen, Straßen oder Wasserstraßen. „Neue Autobahnen dienen nicht der Erreichung der Klimaziele, das Gegenteil ist der Fall“, sagte sie. „Eine Absenkung von Umweltstandards, von Lärm- oder Gesundheitsschutz halte ich für den Autobahnneubau für nicht vertretbar.“

Rückendeckung für Wissing

Ihr Kabinettskollege Wissing sieht dies anders. Er verweist auf eine aktuelle Verkehrsprognose des Bundesamtes für Güterverkehr, das für das Jahr 2024 nicht etwa mit einem Rückgang, sondern einer starken Zunahme des Transportaufkommens auf der Straße voraussagt. Der Verkehrsminister besteht deshalb darauf, dass auch neue Straßen künftig schneller gebaut werden, um den steigenden Autoverkehr bewältigen zu können. Dafür bekam er am Montag die Rückendeckung seiner Partei. In einem Beschluss des Präsidiums heißt es: „Wir müssen nicht nur unsere Schienen-, sondern auch die Straßeninfrastruktur schnell ertüchtigen und erweitern können.“ Ersatzneubauten von Autobahnbrücken sollen nach Vorstellung der Liberalen künftig ohne Genehmigung und Umweltverträglichkeitsprüfung realisiert werden können, wenn sie an die künftigen Verkehrsverhältnisse angepasst werden. „So verhindern wir unzumutbare Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch lange Lieferzeiten, Staus und Umgehungsverkehre.“

Außerdem griff die FDP eine weitere Idee Wissings auf: Sie möchte, eine „zukunftsfähige und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger angemessene Infrastruktur“ als neues Staatsziel in das Grundgesetz verankern. In die gleiche Richtung geht auch die Forderung, ähnlich wie beim LNG-Beschleunigungsgesetz gesetzlich festzulegen, dass Verkehrsprojekte „im öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen“. Und schließlich will die FDP auch „Rechtsunsicherheit durch lange Gerichtsverfahren“ verhindern. Daher soll die Liste der Projekte, für die das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig ist, für die Bereiche Straße und Wasserstraße ergänzt werden.

Sind die Pläne der FDP „Beschleunigungs-Voodoo“?

Der Bundestagsabgeordnete Lukas Benner (Grüne) hält das in Teilen für „Beschleunigungs-Voodoo“: „Mehr Projekte erstinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht entscheiden zu lassen, wird kein einziges Problem lösen.“ Schon gegen die Novelle der Verwaltungsgerichtsordnung laufe “die komplette Fachwelt“ Sturm. „Das sollte der FDP zu denken geben."

Dazu muss man wissen: Das Vorhaben der Ampelkoalition, die Planungen für Großvorhaben zu beschleunigen, hakt derzeit gleich an mehreren Stellen. Auch Bund und Länder können sich nicht auf einen gemeinsamen Pakt für die Planungsbeschleunigung einigen. Vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Donnerstag ist das Thema wegen Unstimmigkeiten kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden. Es soll nun im Januar noch einmal besprochen werden.

Justizminister Buschmann hat eine Hürde schon genommen

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist mit seinem Vorhaben angeeckt, die Verwaltungsgerichtsverfahren zu beschleunigen. Sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch die Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte haben zuletzt deutliche Kritik an dem Vorhaben des Ministers geäußert, die Justiz zu mehr Eile zu verpflichten. Sein Gesetzesentwurf hat inzwischen die Zustimmung des Kabinetts – und damit auch von Umweltministerin Lemke. Am Freitag wird sich der Bundesrat erstmals mit dem Vorhaben befassen. Es ist zu erwarten, dass die Länderkammer noch einige Änderungswünsche hat.

Die Richter der Verwaltungsgerichte blicken mit Sorge auf die geplante Reform. In den Gerichtsverfahren soll künftig nämlich auch für die beklagten Planungsbehörden eine First gelten, innerhalb derer sie auf die Vorwürfe klagender Bürger oder Umweltverbände reagieren müssen. Kommt die Behörde zu spät, sollen die Argumente dann nicht mehr berücksichtigt werden. Die Idee dafür kam aus dem Bundesumweltministerium und folgt der Forderung von Naturschutzverbänden nach „Waffengleichheit“ – schließlich kann bislang nur ihnen eine Frist in Verfahren gesetzt werden. Diese Vorgaben müssten künftig auch für die Planungsbehörden und Vorhabenträger gelten.

Die Verwaltungsrichter wenden nun jedoch ein, dass die Verfahren dadurch nicht schneller würden. Im Gegenteil käme es eher zu weiteren Verzögerungen. So passiere es regelmäßig, dass Kritikpunkte gegen Infrastrukturprojekte erst verständlich seien oder auf ihre Berechtigung geprüft werden könnten, nachdem die Behörde angegriffene Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen eines Projekts erläutert habe, heißt es in einem gemeinsamen Brief der OVG-Präsidenten. Dürfte das Gericht Erläuterungen nach Fristablauf nicht mehr berücksichtigen, stelle sich die Frage, wie es weitergehen solle. Sollte das Gericht selbst recherchieren müssen, etwa zu Fragen des Artenschutzes, würde sich das Verfahren ganz erheblich in die Länge ziehen.