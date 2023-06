Gegen Ende der regierungsinternen Haushaltsberatungen hat sich die Lage in der Koalition dramatisch zugespitzt. Alles hängt an Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und ihr Pochen auf zusätzliche Milliarden für die geplante Kindergrundsicherung – die zwar erst im Jahr 2025 kommen soll. Aber in der mittelfristigen Finanzplanung möchte die Grünen-Politikerin nach Informationen der F.A.Z. das Projekt, das ihre Fraktion als zentral für diese Legislaturperiode ansieht, weiterhin mit 5 Milliarden Euro berücksichtigt sehen. Das ist mehr als das Doppelte, was Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach eigenem Bekunden als finanzierbar ansieht.

Die Ministerriege der Grünen droht dem Vernehmen nach damit, dem Haushalt nicht zuzustimmen, wenn die Kindergrundsicherung nicht ausreichend ­berücksichtigt ist. Die FDP ist in dieser Lage nicht wehrlos. Sie könnte im Gegenzug die abschließende Lesung des Gebäudeenergiegesetzes blockieren. Dass darüber im Hintergrund gemunkelt wird, lässt erahnen, wie ernst die Lage ist. Ein Koalitionspolitiker sprach sogar von „Endspiel“.

Kompromiss auf den letzten Drücker?

Nach den üblichen Regeln müsste Lindner den Entwurf für den Haushalt 2024 samt mittelfristiger Finanzplanung an diesem Freitag an die Ressorts versenden, damit das Kabinett kommenden Mittwoch darüber entscheiden kann. Am Vortag gab es immer noch mehr Fragen als Antworten. Der Finanzminister hielt sich bedeckt, was seine weiteren Pläne betrifft. Findet man auf den letzten Drücker noch einen Kompromiss? Oder wird der FDP-Politiker den Entwurf notfalls gegen das Votum der Minister mit grünem Parteibuch versenden?

Was passiert am Mittwoch im Kabinett: Wird der Haushalt gegebenenfalls mit Mehrheit beschlossen – obwohl dort üblicherweise im Konsens gearbeitet wird? Oder stimmen die Grünen-Minister zu – und geben zugleich eine Erklärung zu Protokoll, dass sie es für unverzichtbar halten, die notwendigen Milliarden für die Kindergrundsicherung im Zuge der parlamentarischen Beratung in den Etat der Familienministerin einzupflegen?

Ein neuer Dissens dürfte einen fatalen Eindruck hinterlassen

Die FDP hat es beim Gebäudeenergiegesetz mit ihrem Vorbehalt vorgemacht. Das war der Beginn für ein quälendes Gezerre, das immer noch nicht beendet ist. Ein neuer Dissens im Kabinett dürfte einen fatalen Eindruck hinterlassen. Der Haushaltsentwurf ist nichts anderes als ein in Zahlen gegossenes Regierungsprogramm. Wenn sich die Ampelparteien hier nicht einigen sollten, wäre für alle sichtbar: Wir haben keine gemeinsame Grundlage für das weitere Regieren.

Ob später die Abgeordneten klären könnten, was die Regierung nicht hinbekommen sollte? Auch das dürfte dann schwierig werden. Auf jeden Fall stünde die Koalition vor einem Sommer des Missvergnügens. Daran kann niemand in der Ampel ein Interesse haben. Das spricht dafür, dass sich die Koalitionäre doch noch im letzten Moment auf eine für alle gesichtswahrende Lösung verständigen.

Eine Verschiebung des Kabinettstermins ist nach wie vor unwahrscheinlich. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) haben schon lange wenig Zweifel daran gelassen, dass sie fest entschlossen sind, diesen Konfliktstoff noch vor der parlamentarischen Sommerpause aus der Welt zu schaffen. Am Dienstag hat Lindner diesen Zeitplan am Rande des Treffens mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen mit den Worten bekräftigt: „Am 5. Juli wird im Bundeskabinett ein Haushalt beschlossen.“

Die Haushaltsverhandlungen sind dieses Jahr auch ohne die jüngste Zuspitzung ungewöhnlich gewesen. Im März verzichtete Lindner mangels Konsens darauf, Eckpunkte vorzulegen, wie es seit gut einem Jahrzehnt üblich ist. Die zusätzlichen Ausgabenwünsche der Kabinettskollegen addierten sich auf etwa 70 Milliarden Euro. Vizekanzler Robert Habeck schickte im Namen seiner Ministerkollegen von den Grünen einen harschen Brief an Lindner, in dem er ihn aufforderte, für zusätzliche Einnahmen zu sorgen und auf umweltschädliche Ausgaben zu verzichten. Lindners Antwortet war spöttisch-bissig.

Später wurde lange gerungen, wie die Lücke von 20 Milliarden Euro zwischen Einnahmen und zulässiger Neuverschuldung auf der einen Seite und Ausgaben auf der anderen Seite geschlossen werden sollte, um in den Bereich dessen zu kommen, was das Grundgesetz als zulässig definiert. Zuletzt wurden mit Habecks Einverständnis variable Ausgaben quer durch die Ressorts gekürzt.