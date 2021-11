Koalitionsvertrag : Die große Leere in der Steuerpolitik

Was kann der künftige Finanzminister Christian Lindner in der Steuerpolitik erreichen, für die Bürger, für die Unternehmen? Beim Blick in den Koalitionsvertrag fällt eine merkwürdige Unwucht auf.

Wer gewinnt, wer verliert? Die Exegese von Koalitionsverträgen gehört zu den klassischen Übungen nach einer Regierungsbildung. Es geht um die hehre Frage nach der Zukunft des Landes – und die profane Neugier, wer das Pokerspiel der vergangenen Wochen gewonnen hat. SPD, Grüne und FDP haben sich rechtzeitig auf ein Papier mit der Überschrift „Mehr Fortschritt wagen“ verständigt, um Olaf Scholz in der Nikolaus-Woche zum Kanzler wählen zu können. In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es einen Sieger: Christian Lindner. Das hat zwei Gründe: Der FDP-Vorsitzende hat nicht nur im Rennen um das einflussreiche Finanzministerium Robert Habeck von den Grünen ausgestochen, sondern auch das liberale Versprechen seiner Partei nach vorn gebracht – zumindest in der Unterzeile des Vertrags, heißt es doch: Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.

Lindner hat früh deutlich gemacht, dass er den Fehler von 2009 auf jeden Fall vermeiden will, als sein damaliger Vorgänger lieber durch die Welt reisen und Außenpolitik machen wollte, als sich im heimischen Berlin um den schnöden Mammon zu kümmern. Dabei hatte seine Partei im Wahlkampf vor allem mit steuerpolitischen Reformversprechen gepunktet. Das traurige Ende der Geschichte für die FDP ist bekannt. Lindner gelang die Wende, er führte seine Partei vor vier Jahren zurück auf die bundespolitische Bühne und schafft es mit ihr nun sogar in die Regierung.

Der FDP-Chef ist daher parteiintern stark wie kaum einer zuvor. Aber reicht das, um als nächster Finanzminister zu bestehen? Was kann der liberale Politiker in der Steuerpolitik erreichen, für die Bürger, für die Unternehmen? Beim Blick in den Koalitionsvertrag fällt eine merkwürdige Unwucht auf: Alles, was wichtig ist, fehlt: keine Aussage zum Umgang mit dem Rest-Soli, keine Entlastungszusage, kein Verzicht auf Steuererhöhungen, kein Ausschluss einer Wiederbelebung der Vermögensteuer. Stattdessen sagen die Ampel-Partner eine Selbstverständlichkeit zu, das Rentenurteil des Bundesfinanzhofs umsetzen zu wollen. Auch listen sie kleinere Vorhaben auf: zwei Jahre „Superabschreibungen“ für Investitionen in die Digitalisierung und für den Klimaschutz, eine Verlängerung der erweiterten Verlustverrechnung bis Ende 2023, eine Ausweitung der Homeoffice-Regelung auf das nächste Jahr sowie Erhöhungen von Ausbildungsfreibetrag und Sparerfreibetrag. Man sollte diese Dinge nicht als Kleinkram abtun. Aber sie können nicht verschleiern, dass sich die drei Parteien ausbremsen und kein großes Steuerprojekt anpacken.

Stillstand ist Rückschritt

Wer über die eigenen Grenzen hinausschaut, sieht Handlungsbedarf. Bei der Belastung der Unternehmen nimmt Deutschland einen unrühmlichen Spitzenplatz ein. Darunter leidet der Investitionsstandort, da helfen auch Vorteile nicht wie die Lage im Herzen Europas, gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte und eine ordentliche Infrastruktur. Die globale Mindeststeuer für Großkonzerne wird den Steuerwettbewerb nicht ausschalten, sie könnte ihn sogar verschärfen. Dass Ampel-Vertreter Steuererhöhungen ausschließen, reicht nicht. Hier liegt ein echtes Risiko nach dem Motto: Stillstand ist Rückschritt.

Bezeichnend ist, dass die neue Koalition die Einkommensteuer nicht anpacken will. Alle drei Parteien haben zwar im Wahlkampf versprochen, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, aber da SPD und Grüne im Gegenzug bei höheren Einkommen stärker zugreifen wollen, was die FDP ablehnt, herrscht auch hier Stillstand. Seit mehr als zehn Jahren gab es keine Reform, die den Namen verdient. Nur die heimlichen Steuererhöhungen, die sich aus dem Zusammenspiel von Inflation, Lohnausgleich und progressivem Tarif ergeben, wurden kompensiert. So schaltet man die kalte Progression aus, nicht aber die heiße: Wenn die Wirtschaft real wächst und Gehaltsrunden über der Geldentwertung liegen, rutschen die Bürger mit ihrer Belastung schleichend nach oben. So geraten Leute mit mittleren Einkommen über die Jahre in Regionen, die für Spitzenverdiener gedacht waren.

Mehr zum Thema 1/

Ein Trauerspiel ist der Umgang mit dem Soli. Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit lebt der Steuerzuschlag allen früheren Versprechen zum Trotz fort, er belastet hohe Einkommen, aber auch Unternehmensgewinne und Sparerträge. Es fehlt der Konsens, wie die Einkommensteuer ohne Soli aussehen sollte. So kann das Bundesverfassungsgericht einmal mehr Steuerpolitik machen. Und Lindner darf als Finanzminister mit schönen Worten Stillstand verkaufen.