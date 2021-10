Erfolgreicher Defizitabbau : Wo eine Ampel-Koalition den Rotstift ansetzen könnte

SPD, Grüne und FDP wollen und müssen sparen. In ihrem Papier, mit dem sie in die Koalitionsverhandlungen gehen, versprechen sie, „im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen zu gewährleisten“. Zugleich kündigen sie weitere Aus­gaben an, allein nächstes Jahr für die Rentenversicherung in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Finanzplanung von Noch-Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen zum Bundeskanzler gewählt werden soll, enthält keine Reserven.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Daher kommen die Koalitionäre nicht um ein Sparpaket umhin. Die Unterhändler ge­ste­hen dies in ihrem Papier zu, das sie zum Abschluss ihrer Sondierungsgespräche veröffentlicht haben. Der Schlüsselsatz lautet: „Wir wollen zusätzliche Haushaltsspiel­räume dadurch gewinnen, dass wir den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen.“

Da klingt klar und vernünftig. Doch lei­der ist eine solche Aussage wenig be­lastbar, da jede Partei im Zweifel etwas an­deres darunter versteht. Wenn ein Aus­­gabenposten offenkundig überflüssig oder unwirksam ist, hätte ihn Scholz längst streichen können. Er hat als Fi­nanzminister aber nicht daran gedacht, größere Streichaktionen in Gang zu setzen. Vielmehr hat er erhebliche Mehrbelastungen für den Bund in den Sozialversicherungen mitgetragen, die nun mehr und mehr sichtbar werden. Zudem hat der Bund in den vergangenen dreieinhalb Jahren viele zusätzliche Stellen geschaffen – nicht zuletzt im Bundesfinanzministerium selbst, das früher in dem Punkt zurückhaltend war, weil es sich in einer Vorbildrolle sah.

Corona änderte die Lage

In der früheren Amtszeit von Scholz sorgten bessere als erwartete Einnahmen für neuen Spielraum. So gab es Luft für so einige Wünsche. Die Haushaltspolitiker der schwarz-roten Koalition haben die Ge­legenheit genutzt, um beispielsweise 10 Millionen Euro für eine Schwimm­halle in Hamburg herauszuschlagen, bis zu 30 Millionen Euro für Grünanlagen in der Hansestadt und 55 Millionen Euro für diverse kulturelle Projekte an der Alster. Das hatte der von dort stammende SPD-Politiker Johannes Kahrs durchgesetzt, der sich inzwischen von der Berliner Büh­ne zurückgezogen hat. Der CDU-Abgeordnete Eckhardt Rehberg sorgte im Ge­genzug für jährlich 6 Millionen Euro für ein neues Weltraum-Institut in Neustrelitz, 33,5 Millionen Euro für Kulturdenkmäler in Mecklenburg-Vorpommern und insgesamt 25 Millionen Euro für Ros­tock als Modellregion.

Mit der Corona-Pandemie wendete sich die Lage. Steuereinnahmen brachen weg, gleichzeitig gab es zwingende neue Ausgaben. Das ließ sich mit einander vereinbaren, weil die Schuldenbremse in der besonderen Krise nicht griff. Weil es keinen Ausgabendeckel mehr gab, ließ sich so gut wie alles finanzieren. Und ein Finanzminister, der als Kanzlerkandidat seiner Partei antritt, ist nicht mehr nur oberster Kassenwart der Regierung.