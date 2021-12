Ampel-Pläne : Deutschland, die „Weiterbildungsrepublik“

Die eingängigste Formulierung fand in der vergangenen Woche Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister von der SPD mit guten Chancen auf eine weitere Amtszeit: „Wir machen Deutschland zur Weiterbildungsrepu­blik“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter über den Koalitionsvertrag der Ampel-Partner. Ein ambitioniertes Ziel.

Und ein kaum umstrittenes: Angesichts des gewaltigen Strukturwandels der deutschen Wirtschaft muss sich in Sachen Weiterbildung mehr tun, darüber sind sich Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ökonomen und Politiker aus verschiedenen Lagern einig. Denn durch die Digitalisierung und den Umstieg auf eine klimaneutrale Produktion fallen Aufgaben und Arbeitsplätze weg, dafür sind neue Qualifikationen gefragt. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es jedoch darüber, wie man der Weiterbildung der Beschäftigten einen Schub verleihen könnte.

Im Koalitionsvertrag der wohl künftigen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP sticht vor allem ein Vorhaben ins Auge, das nur in zwei Sätzen skizziert wird: Mit einem an das Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld soll die Bundesagentur für Arbeit Unternehmen im Strukturwandel ermöglichen können, ihre Beschäftigten durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und Fachkräfte zu sichern. Voraussetzung dafür soll eine Betriebsvereinbarung sein.

Dieser Vorschlag stand auch schon im Wahlprogramm der Grünen. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht nur eine gute Reise zu wünschen, sondern sie aktiv zu unterstützen – etwa durch mehr finanzielle Förderung für die Umschulung von Mitarbeitern. Die SPD wiederum hatte in ihrem Wahlprogramm die Idee der IG Metall für ein „Transformations-Kurzarbeitergeld“ aufgegriffen, dem ein ähnlicher Gedanke zugrunde liegt: aus den Mitteln der Beitragszahler lieber die Weiterbildung von Beschäftigten zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Mit dem Qualifizierungsgeld und weiteren Vorhaben der Ampelkoalition käme auch der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine stärkere Rolle in der Weiterbildung zu – so, wie es vor allem die SPD schon lange fordert.

„Kein Bedarf für ein Qualifizierungsgeld“

Wie all das konkret aussehen soll, wird sich erst im Gesetzgebungsverfahren zeigen. Die Arbeitgeber sind dennoch alarmiert, einige Vorhaben der Ampel-Partner stoßen bei ihnen sogar auf klare Ablehnung. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe: Zum einen sehen sie die Hauptverantwortung für die Weiterbildung bei den Unternehmen und ihren Beschäftigten – diese wüssten am besten, welche Weiterbildungen sinnvoll sind. Zum anderen hat die große Koalition die Weiterbildungsförderung in der nun endenden Legislaturperiode schon stark ausgebaut, insbesondere mit dem Anfang 2019 in Kraft getretenen Qualifizierungschancengesetz. Konnten bis dahin vor allem Arbeitslose sowie ältere und geringqualifizierte Beschäftigte eine Förderung erhalten, steht diese nun grundsätzlich allen Beschäftigten offen. Mit dem sogenannten Arbeit-von-morgen-Gesetz wurde die Förderung dann noch einmal ausgebaut: Abhängig von der Betriebsgröße und weiteren Kriterien werden Lohnkostenzuschüsse zwischen 25 und 90 Prozent gezahlt und bis zu 100 Prozent der Weiterbildungskosten übernommen.

Angesichts der vielfältigen Fördermöglichkeiten bestehe „kein Bedarf für ein Qualifizierungsgeld“, heißt es in einer internen Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum Koalitionsvertrag. Nötig sei stattdessen eine Flexibilisierung und Vereinfachung der bestehenden Förderung, die viele Unternehmen tatsächlich als bürokratisch und komplex wahrnehmen. Ähnlich sieht es Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Die Frage sei zunächst, ob es gesicherte Erkenntnisse gibt, dass die bestehenden Instrumente nicht ausreichen. „Meines Erachtens ist das nicht der Fall.“

Stärkere Rolle für Arbeitsagentur

Wofür also das Qualifizierungsgeld? Den Ampel-Partnern dürfte es darum gehen, einen pauschaleren Zugang zur Weiterbildungsförderung zu schaffen. Konkret: um Fälle, in denen sich wegen des Strukturwandels ganze Betriebe neu erfinden müssen. Auffällig ist in dem Zusammenhang im Koalitionsvertrag die Formulierung, dass die Bundesagentur für Arbeit das Qualifizierungsgeld zahlen „kann“ – offenbar soll es also keinen Rechtsanspruch geben, vielmehr würden die Arbeitsagenturen nach Ermessen entscheiden. Enzo Weber vom zur BA gehörenden Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist dennoch skeptisch, ob das Geld auf diese Weise sinnvoll investiert ist. So könnten zum Beispiel einige Arbeitnehmer in einem anderen Betrieb gute Chancen haben, sagt er. Auch Weber wäre deshalb eher dafür, die bestehenden individuellen Fördermöglichkeiten noch einmal anzupacken.

Über das Qualifizierungsgeld hinaus wollen die Ampel-Parteien die Weiterbildung noch mit einigen weiteren Vorhaben voranbringen. So soll die Bundesagentur für Arbeit auch in der Beratung mehr mit regionalen Akteuren vernetzt werden. In der Praxis passiert das heute schon, weshalb die Arbeitgeber, die auch im Verwaltungsrat der BA sitzen, eine zentral geplante Lösung skeptisch sehen. Außerdem soll die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang mehr vor einer beruflichen Aus- und Weiterbildung haben, die die Beschäftigungschancen verbessert. Um den finanziellen Anreiz zu erhöhen, erhalten Bezieher von Arbeitslosengeld und Grundsicherung zudem ein Weiterbildungsgeld von 150 Euro im Monat. BA-Chef Detlef Scheele zeigte sich am Dienstag mit dem von seinem SPD-Parteifreund Olaf Scholz ausgehandelten Koalitionsvertrag zufrieden: „Wir finden ihn, soweit wir betroffen sind, ganz gelungen.“