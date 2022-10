Entlastungspaket der Ampel : Fleißige Rentner bekommen zweimal Energieprämie

300 Euro Staatszuschuss für Erwerbstätige, 300 Euro Staatszuschuss für Rentner - so hat es die Ampelkoalition beschlossen. Erwerbstätige Rentner kassieren jetzt doppelt. Was steckt dahinter?

Die von der Ampelkoalition entwickelt Energiepreispauschale von 300 Euro soll Menschen helfen, mit den Teuerungsschüben zurechtzukommen. Im September floss sie an Arbeitnehmer und Selbstständige – als Zuschuss zu erhöhten Kosten „im Zusammenhang mit ihrer Einkünfteerzielung“, wie es damals hieß. Und nach heftigen politischen Vorwürfen, dass man dabei Ruheständler vergessen habe, werden nun in einem zweiten Anlauf im Dezember auch Rentner und Pensionäre bedacht. So hat es der Bundestag jüngst beschlossen – mit einem verblüffenden Nebeneffekt, wie sich inzwischen erweist: Mehr als eine Million Senioren werden beide Prämien kassieren, sie erhalten also 600 Euro statt 300 Euro brutto.

Die Deutsche Rentenversicherung hat es in einem Rundschreiben gerade bestätigt. „Rentenbeziehende können bereits als Beschäftigte die Energiepreispauschale erhalten haben“, heißt es da. „Diese Personen haben trotzdem Anspruch auf die Zahlung im Dezember. Es handelt sich hier nicht um eine unberechtigte Doppelzahlung.“ Kurz gefasst: Wer erwerbstätig ist, erhält 300 Euro. Wer im Ruhestand ist, erhält auch 300 Euro. Und wer neben der Rente noch Lohn bezieht, erhält 600 Euro.

Allerdings kommt netto für diese nicht genau doppelt so viel heraus, da wohl alle Prämien steuerpflichtig sind. Das Entlastungsvolumen (für das die Steuerzahler im Zweifel später aufkommen müssen) wurde von der Regierung mit 10,4 Milliarden Euro für die erste Pauschale beziffert und mit gut 6 Milliarden Euro für die zweite.

Nach Auskunft der Rentenversicherung werden sich insgesamt mindestens drei größere Gruppen über die zweifache Prämie freuen können. Das sind zum einen gut eine Million Versicherte, die schon im September in Altersrente waren und die nebenher etwas arbeiten, vielleicht auch nur im Minijob. Zum zweiten gibt es diejenigen, die im September noch berufstätig waren, die aber vor dem Zahltermin der Prämie im Dezember ihre reguläre Rente erreicht haben werden; im Durchschnitt gehen monatlich ungefähr 75.000 Versicherte in Altersrente. Und schließlich gibt es Bezieher von Erwerbsminderungsrente, die ihre Arbeit nur noch eingeschränkt ausüben, aber nicht aufgegeben haben. Auch sie erhalten auf beide Prämien.

Auch Pensionäre können doppelt profitieren

Ähnlich wie gesetzliche Rentner können überdies Beamte doppelt profitieren. Falls Pensionäre nebenher arbeiten, können auch sie „in beiden Personenkreisen anspruchsberechtigt sein“, teilt das Bundesinnenministerium mit. Und wer vor Dezember in Pension geht, ist ebenfalls doppelt dabei.

Eine andere Art Doppelzahlung soll dagegen vermieden werden, wie das Gesetz nahelegt: Pensionäre, die vor ihrer Verbeamtung rentenversichert waren, sollen die 300 Euro nur in ihrer Eigenschaft als Rentner gezahlt bekommen – nicht aber noch zusätzlich als Pensionäre. Wie gut die Ämter solche Fällen herausfiltern können, gilt jedoch als eine der kniffligen Fragen bei der anstehenden Umsetzung.

Noch sei „völlig unklar, wie die Ampel Doppelzahlungen feststellen und rückgängig machen will“, diagnostiziert Stephan Stracke (CSU), Arbeitsmarkt- und Sozialexperte der Unionsfraktion. Und er sieht noch eine weitere Lücke in dem Gesetz: Es enthalte keinerlei Regeln zur Steuerpflicht der Prämie für Ruheständler – es gebe nur eine Aussage, dass sie steuerpflichtig sei.

Die Koalition habe eine konkrete Regelung der Steuerfrage wohl bewusst vermeiden wollen, vermutet Stracke, denn sonst hätte ihr ganzes Gesetz der Zustimmung des Bundesrats bedurft. Die ärgerliche Folge solcher Mängel aber sei: „Sie verursachen eine hohe Verunsicherung bei den Betroffenen, ob und in welcher Höhe, die Pauschale behalten werden darf“, urteilt er. Dies nehme die Ampel billigend in Kauf.