Amerika gegen China : Ein Planet – zwei Welten

Blickt Zhang Pan auf den Labortisch, sieht er, was die moderne Welt zusammenhält. Der Polymerwissenschaftler, vor 24 Jahren geboren in der nordwestlichen Provinz Shaanxi, wo die kaiserliche Terrakottaarmee in ihrer Grube steht, erforscht Kunststoffe. In deren Inneren lagern sich Tausende winziger Moleküle aneinander und machen zum Beispiel Autos stabil und dennoch so leicht, dass ein sauberer, aber schwacher Elektromotor diese eintausend Kilometer fortzubewegen vermag, ohne nachzuladen.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Moleküle lassen sich allerdings auch wieder voneinander trennen. Es braucht nur einen Laser, der die Verbindung zerschneidet. So kommt es Zhang dieser Tage vor. Der Planet, auf dem er zu Hause ist, zerfällt in zwei Welten: In der einen haben Chinesen keinen Zutritt, in der anderen hat China das Sagen.

In Zhangs Lebensplan war das so nicht vorgesehen. Nach der Sichuan-Universität, in der er gerade sein Studium beendet hat, wollte er sich an einer der amerikanischen Hochschulen promovieren, die ihm ein Stipendium angeboten haben. In den Vereinigten Staaten lehren die besten Kunststoffwissenschaftler der Welt. Doch im Frühjahr hat Zhang den Namen seiner Alma Mater aus Sichuan in der „Entity List“ wiedergefunden, die das Washingtoner Handelsministerium erstellt hat. Die schwarze Liste untersagt die Zusammenarbeit mit 158 chinesischen Universitäten, Unternehmen und Privatpersonen. Warum die Sichuan-Universität dazu zählt, ist unklar. Vielleicht hat es mit Atomwaffen zu tun, die Chinas Militär angeblich in Uni-Nähe entwickelt.

Huawei statt Amerika

Auch der chinesische Technologiekonzern Huawei steht auf Amerikas schwarzer Liste. Auf dem Firmencampus in Shenzhen arbeitet Zhang jetzt. Den Plan mit dem Doktorandenstipendium in Amerika hat er auf Eis gelegt, er hat die überaus berechtigte Sorge, kein Visum zu erhalten. Stattdessen entwirft er nun für Huawei „wearable devices“. Fitnessarmbänder etwa, von denen nicht klar ist, wo sie später einmal verkauft werden dürfen. Überall auf der Welt? Oder nur im chinesischen Einflussbereich wie damals im Kalten Krieg, als der sowjetische Lada 2101 außerhalb des Ostblocks nur noch in Großbritannien erhältlich war, der den Spitznamen „Kopeke“ trug und dort wegen seines geringen Preises von 979 Pfund und dem leicht zu reparierenden Motor nicht wenige Liebhaber fand?

Während seines Studiums in China hat sich Zhang Pan für Huawei eigentlich nie groß interessiert. Doch seitdem Amerika begonnen hat, das Unternehmen mit Sanktionen kaputtzuschießen, spürt er eine patriotische Pflicht. Der Konzern investiere viel in die Entwicklung, ohne das Technologieunternehmen werde Chinas Forschungslandschaft zerstört. Ein Freund hat ihn zu der Stelle gedrängt, es ist nicht das, was sich Zhang vorgestellt hat. Doch das Gehalt ist gut. Er würde immer noch lieber forschen, vielleicht bei der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland. „Oder an einer guten Universität in China.“

Definiert man den China freundlich gesinnten Teil auf der Welt anhand der Länder, die laut Pekinger Angaben bei Chinas Außenpolitikinitiative „Gürtel und Straße“ mitmachen wollen, zählen Stand heute 138 Staaten dazu. Färbt man sie auf der Weltkarte ein, ballen sie sich vor allem im Osten und Süden der Erde.

Zwei Telefone für zwei Welten

Ist das schon die geteilte Welt? Schon lange bevor Washington den chinesischen Apps Tiktok und Wechat den Bann angedroht hat, hatten viele Chinesen zwei Telefone: Auf dem iPhone waren westliche Programme wie Facebook und Whatsapp installiert, die in China gesperrt sind. Auf dem Zweitgerät von Huawei zeigt der Startbildschirm Baidu Research anstelle von Google Scholar, Weibo statt Twitter, Didi statt Uber. Die Restaurantbewertungsapp Yelp mit 180 Millionen Nutzern spielt in China keine Rolle, wo 450 Millionen Menschen die Gourmetkritiken auf Dianping lesen, auf dem man auch Essen bestellen kann.