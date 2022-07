Wichtiger Energieträger : Amerika ist nun der größte Flüssiggas-Exporteur der Welt

Aktualisiert am

Die Vereinigten Staaten sind nach eigener Darstellung inzwischen zum weltgrößten Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) geworden. Die amerikanische Behörde Energy Information Administration (EIA) beruft sich auf Daten der Nichtregierungsorganisation Cedigaz. Demnach stiegen die amerikanischen Flüssiggasausfuhren in der ersten Jahreshälfte um zwölf Prozent auf durchschnittlich 11,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcfd) im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2021. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gingen etwa 71 Prozent dieser Exporte an die EU und Großbritannien.

Die Bedeutung der Vereinigten Staaten dürfte indes noch weiter zunehmen. Als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine versuchen vor allem die Mitgliedsländer der EU, ihre Gas- und Öleinkäufe aus Russland zu verringern oder ganz einzustellen. Stattdessen wollen sie verstärkt auf andere Energieträger setzen. Als eine wichtige Alternative gilt derzeit Flüssiggas. Deutschland beabsichtigt nicht nur, die Einfuhr weiter zu erhöhen, sondern auch mehrere Terminals zu bauen, über die das Gas angelandet und dann verteilt werden kann.

Zudem reduziert der Kreml mittlerweile auch seinerseits die Gaslieferungen an Deutschland. Der staatliche Rohstoffkonzern Gazprom wird nach eigenen Angaben ab Mittwoch nur noch 20 Prozent der möglichen Menge durch die Leitung Nord Stream 1 nach Deutschland liefern.