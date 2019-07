Revolution in Amerika : Oregons Kampf gegen die Einfamilienhäuser

Amerikaner lieben ihre Einfamilienhäuser und verteidigen hartnäckig den freien Raum darum herum. Die in der Forschung so genannten Eigenheimwähler nötigen Kommunalpolitiker die Immobilienwerte ihrer Häuser durch Vorschriften zu schützen. Diese erlassen deshalb überall im Land lokale Regeln, die eine dichtere Bebauung verbieten oder sehr schwer machen. Familien, die versucht haben, den Schuppen in ihrem Garten in eine Wohnung für die Großeltern oder für Studenten umzubauen, wissen ein Lied davon zu singen. Die Nachbarn gehen auf die Barrikaden, fürchten sie doch um den Immobilienwert ihres Hauses, wenn zu viel zusätzlicher Wohnraum erlaubt würde.

Oregon geht eigenen Weg

Das Parlament des progressiven Bundesstaates Oregon hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die vor diesem Hintergrund und für amerikanische Verhältnisse revolutionär zu nennen ist: Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern müssen dichtere Bebauung zulassen. Lokales Baurecht, das für bestimmte Gebiete bisher nur Einfamilienhäuser zuließ, gilt nicht mehr, wenn Gouverneurin Kate Brown das Gesetz unterschreibt. Davon ist auszugehen: Sie hatte den Vorstoß öffentlich unterstützt.

In den bisher für Einfamilienhäuser reservierten Wohngebieten müssen Doppelhäuser und Zweifamilienhäuser erlaubt werden. In Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern müssen sogar Häuser mit bis zu vier Wohnungen gestattet werden. Damit kämpft Oregon gegen ein typisch amerikanisches Phänomen an: In vielen amerikanischen Städten entwickelt sich seit Jahren eine Zweiteilung im Bau. An Verkehrsknotenpunkten werden Wohnhochhäuser errichtet, an die klassische Wohngebiete mit Einfamilienhäusern angrenzen. Das neue Gesetz erlaubt dagegen mehr Vielfalt. Der Bundesstaat Oregon kämpft mit großer Wohnungsnot in seinen blühenden Städten. Zudem soll das Gesetz auch Familien mit kleinerem Einkommen die Chance öffnen, ein eigenes Haus zu kaufen.

Zehn Prozent Bevölkerungswachstum

Es ist das zweite einschneidende Gesetz gegen Wohnungsnot und hohe Immobilienpreise. Im Frühjahr hatte Oregon bereits ein Gesetz erlassen, das Mieterhöhungen deckelt und Kündigungen erschwert. Erschwingliche Wohnungen sind ein echtes Problem, weil Oregon sich zu einem der beliebtesten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten entwickelt hat. Die Bevölkerung ist in zehn Jahren um zehn Prozent gewachsen. Doch auf hundert neuformierte entfallen nur rund 60 neue Häuser. Kritiker des neuen Gesetzes bemängeln, dass keine zusätzlichen Landflächen für Wohnbebauung geöffnet wurden. Tatsächlich verhindern Naturschutzgesetze oft die Expansion der Städte und verteuern damit die Immobilien.