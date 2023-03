Barcelona will große Onlinehändler zahlen lassen. Amazon soll so 1,25 Prozent des Gewinns abtreten. In Deutschland findet das wenig Zustimmung.

Abgabe in Barcelona: Das Amazon-Päckchen kommt an. Bild: Reuters

Barcelona hat vorgelegt. Zwei Monate vor der Kommunalwahl hat der Stadtrat jetzt die „Amazon-Steuer“ beschlossen. So wird die neue E-Commerce-Zustellungssteuer (TREC) auch genannt. Es handelt sich um eine Abgabe für alle großen Onlinehändler, die die Straßen der katalanischen Mittelmeerstadt bisher kostenlos nutzten. Die in Spanien und im Rest Europas bisher einmalige Steuer müssen Unternehmen entrichten, die mit Lieferungen an Endkunden in Barcelona ein Bruttoeinkommen von mehr als einer Million Euro erzielen. Gut zwei Dutzend Onlineanbieter müssen künftig 1,25 Prozent ihrer Gewinne abführen. Der größte Anbieter ist Amazon.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

In Deutschland klagen Städtevertreter ebenfalls über steigenden Lieferverkehr auf ihren Straßen. Von der spanischen Steuer sind sie wie auch Handelsverbände dennoch nicht überzeugt. Laut dem Städtetag rettet eine solche Sondersteuer nicht die Innenstädte. Das Problem liege tiefer: Die großen Onlinehändler würden überall verkaufen, ohne einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen In­fra­struk­tur zu leisten. „Unterm Strich gibt es dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil – der stationäre Handel kann da nicht mithalten“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Städtetages, der F.A.Z.