Amanda Staveley : Die Netzwerkerin für die Scheichs

Es ist der Wirtschaftsprozess, über den in den Londoner City dieser Tage viel diskutiert und getuschelt wird. Würde die Klägerin vor dem High Court recht bekommen, droht der Barclays-Bank eine riesige Strafzahlung. Amanda Staveley fordert 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Milliarden Euro) „Entschädigung“ von der Großbank, der sie nach eigenen Angaben in der Finanzkrise vor zwölf Jahren den rettenden Kontakt zu arabischem Geld vermittelte. Die 47-jährige Beraterin und Gründerin von PCP Capital Partners gibt sich siegesgewiss, die Rechtsanwälte von Barclays nennen ihre Forderung „auf Sand gebaut“.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Im Oktober 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, hatten Investoren aus Qatar und Abu Dhabi der angeschlagenen Bank 7,3 Milliarden Pfund Kapitalspritzen gegeben und Barclays damit eine Verstaatlichung erspart. Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, steuerte umgerechnet mehr als 3 Milliarden Pfund bei und erwarb damit einen 16-Prozent-Anteil an Barclays. Im Kern geht der Rechtsstreit nun um zwei Fragen: Wie groß war die Rolle der damals erst 35-jährigen Amanda Staveleys bei der Vermittlung der Kapitalspritze aus Abu Dhabi? Und hat Barclays ihr dieselben finanziellen Konditionen versprochen wie den Hauptinvestoren aus Qatar, dem Staatsfonds und einem Scheich aus der Al Thani-Familie? Das bestreitet die Bank.

Sie selbst sagt vor dem High Court, sie sei „schockiert“ gewesen, als sie von Barclays-Provisionen an die Qataris gehört habe. Staveleys Firma PCP bekam „nur“ 30 Millionen Pfund Vermittlungsgebühr bezahlt. Nun will sie das Fünfzigfache davon. Die Barclays-Anwälte sagen, dass PCP keineswegs als Privat-Equity-Fonds auftrat, wie Staveley behauptet, sondern nur als Beratungsfirma. Vor dem High Court werden seit vergangener Woche nun die verschiedensten Dokumente, Emails und Aussagen vorgebracht, die Staveleys Rolle und das Verhalten der Bank beleuchten.

Gefundenes Fressen für die britische Presse

Neben der schillernden Hauptdarstellerin gibt es eine Reihe von Nebenfiguren in dem Stück, etwa der frühere Tory-Minister David Mellor, der für Vermittlungsdienste eine halbe Million von PCP erhielt. Zudem betritt noch ein früherer Staveley-Geschäftspartner namens Omar Hassanieh die Bühne, der von ihr die Hälfte der erhofften 1,5-Milliarden-Zahlung fordert, weil in Wirklichkeit er über einen Mittelsmann den Kontakt zu Abu Dhabis Herrscherfamilie hergestellt habe.

Zusätzliche Würze erhält der Prozess durch Roger Jenkins, Barclays früheren Regionalchef für den Mittleren Osten und Hauptverhandler während der Rettungsaktion. Er war zeitweilig bestbezahlte Banker der City, „Big Dog“ nannten sie ihn wegen seines üppigen Gehalts- und Bonus-Pakets von angeblich 75 Millionen Pfund in einem Jahr, auch als „King of the Double Dip“ (eine spezielle doppelte Steuerersparnis) war er bekannt. Jenkins behauptet, seine damalige Frau Diana, nicht Staveley, habe den entscheidenden Kontakt zum Scheich aus Abu Dhabi hergestellt. Die blonde PCP-Gründerin soll er als „Flittchen“ bezeichnet haben.

Ein hochrangiger Bankenlobbyist, Steven Jones, musste jetzt schon wegen angeblicher sexistischer Äußerungen gegen Staveley zurücktreten. Die angeblichen Beleidigungen sind zwar schon vor zwölf Jahren in internen Emails gefallen, als Jones bei Barclays arbeitete – doch nun haben sie ihn zum Rücktritt von seinem Posten bei der wichtigsten britischen Bankenlobbyorganisation Finance UK getrieben. Jones soll Staveleys Firma PCP Capital Partners in einem Telefonat als „eine Menge Drecksäcke“ bezeichnet haben. Die Kommentare seien „nicht angemessen“ gewesen und entsprächen nicht den Standards der Branche, sagte der Aufsichtschef von UK Finance. Der Lobbyverband repräsentiert mehr als 250 Banken und Finanzdienstleister im Vereinigten Königreich.