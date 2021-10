Aktualisiert am

Rohstoffmangel : Warum die Papiertüte an der Kasse fehlt

Die Plastiktüte ist schon länger verschwunden, doch nun ist auch der Ersatz aus Papier schwer zu bekommen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Wer in der Mittagspause oder nach der Arbeit spontan im Supermarkt ohne eigenen Beutel an der Kasse steht, dem kann es derzeit passieren, dass dort mitunter die Papiertüten fehlen. „Aufgrund der weltweit angespannten Rohstofflage“, teilt der Kölner Handelskonzern Rewe auf Anfrage mit, könne es „in einzelnen hochfrequentierten Märkten temporär zu Engpässen bei Papiertüten kommen“. Angespannt sei die Lage nicht, durch zusätzliche Zukäufe komme nämlich kontinuierlich Ware rein. Zudem gebe es in den Märkten ausreichend „umweltfreundliche Alternativen“ wie Baumwolltragetaschen oder die Kassenkartons aus Pappe.

Der Discounter Lidl, der wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe gehört, will zu internen Prozessen zwar keine Angaben machen, gibt aber auch zu Protokoll, dass es kurzzeitig „aufgrund erhöhter Nachfrage vereinzelt zu Lieferverzögerungen bei unseren Papiertüten“ kam. Der Konkurrent Aldi Süd beobachtet „die Situation auf dem Markt sehr genau“, sieht bislang aber noch keine Lieferengpässe. Der Supermarktriese Edeka mit seinen rund 3600 selbständigen Kaufleuten sieht sich aufgrund der dezentralen Struktur nicht in der Lage, einen Überblick über die Papiertüten-Situation an den Supermarktkassen zu geben.