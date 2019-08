Gegen Monopolkommission : Altmaier erteilt Ministererlaubnis für Mittelstandsfusion

Aktualisiert am

Auf diese Entscheidung haben die Unternehmen lange gewartet: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Ministererlaubnis für das geplante Gemeinschaftsunternehmen der Mittelständler Miba und Zollern erteilt, wenn auch unter Auflagen. Die Genehmigung sei wichtig für die Energiewende und die umweltpolitischen Ziele der Regierung, begründete Altmaier am Montag die Erlaubnis, die nur in Ausnahmen erteilt wird und an Gemeinwohlinteressen geknüpft ist.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. F.A.Z. Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel- und Südosteuropa und Türkei mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Voraussetzung für die Ministererlaubnis ist, dass das geplante Gemeinschaftsunternehmen für Gleitlager mindestens fünf Jahre von den Unternehmen gemeinsam betrieben werden muss. Zudem gibt es eine Investitionsauflage von 50 Millionen Euro.

Zollern ist ein Metallverarbeiter aus Sigmaringen in Baden-Württemberg, Miba ein österreichischer Autoteileproduzent. Die Gleitlager, die beide gemeinsam produzieren wollen, kommen auch in Windkraftanlagen und modernen Gasturbinen zum Einsatz, womit Altmaier seine Ausnahmegenehmigung begründete.

Miba und Zollern kritisierten die Auflagen des Ministeriums, wollen aber trotzdem an der Fusion festhalten: „Die Investitionsverpflichtung von 50 Millionen Euro stellt für unsere mittelständischen Unternehmen eine sehr harte Auflage dar“, hieß es. Man prüfe derzeit, wie das Gemeinschaftsunternehmen trotz der Belastungen wirtschaftlich sinnvoll verwirklicht werden könne.

Das Bundeskartellamt hatte die Fusion Mitte Januar mit der Begründung untersagt, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei Gleitlagern mit großem Durchmesser führen würde. Daraufhin hatten die Unternehmen bei Altmaier eine Ministererlaubnis beantragt. Die Monopolkommission empfahl dem Minister, diese Erlaubnis nicht zu erteilen. Altmaier kündigte nun an, dass die Regeln für die Fusionskontrolle beim Bundeskartellamt unabhängig von dem Einzelfall noch einmal präzisiert werden sollen.