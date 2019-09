Wirtschaftsforscher : Altersarmut in Deutschland droht deutlich zu wachsen

Aktualisiert am

Altersarmut in Deutschland droht deutlich zu wachsen

Drohende Altersarmut: Laut Forschern droht ein deutlicher Anstieg. Bild: dpa

Mehr als jeder fünfte Rentner in Deutschland könnte in 20 Jahren von Altersarmut bedroht sein. Das zeigt eine neue Studie. Von den Plänen in der Koalition dagegen zeigen sich die Forscher wenig begeistert.