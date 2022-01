Stockende Energiewende : „In Deutschland gibt es zu viele Bremser“

Herr Keussen, was taugen die Pläne der neuen Bundesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien?

Ehrgeizige Ausbauziele reichen nicht. Wir brauchen zugleich Maßnahmen, die es ermöglichen, die Ziele auch zu erreichen. Wenn wir in Deutschland unsere Klimaziele erreichen wollen, dann benötigen wir dafür alles, was irgendwie geht. Wir müssen die erneuerbaren Energien an Land und auf See ausbauen, wir werden Photovoltaik und Windenergie benötigen. Und wir werden auch grünen Wasserstoff importieren müssen.

Ihr Unternehmen will Milliarden in neue Windräder stecken.