Mehr Personal und höhere Löhne : Die Altenpflege wird immer teurer

Steigende Ausgaben für höhere Gehälter und mehr Personal verteuern die Altenpflege. Dies treibt inzwischen die Zuzahlungen deutlich nach oben, die Pflegebedürftige neben den Leistungen der Sozialversicherung aus eigener Tasche leisten müssen. Das zeigen aktuelle Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (VdEK). Im bundesweiten Durchschnitt beliefen sich die Eigenanteile der Bewohner von Pflegeheimen demnach zur Jahresmitte 2020 auf 2015 Euro je Monat. Dies sind 75 Euro oder knapp 4 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Seit Januar 2018 haben sich die Eigenanteile sogar um 243 Euro oder fast 14 Prozent erhöht.

Besonders hoch sind die Heimkosten und Zuzahlungen seit jeher in Nordrhein-Westfalen. Dort müssen Patienten in der stationären Pflege monatlich 2405 Euro zuzahlen. Allerdings hat sich der Anstieg dort im Gegensatz zu anderen Bundesländern stark verlangsamt: plus 3,2 Prozent gegenüber Januar 2018. Auf ähnlichem Niveau wie in Nordrhein-Westfalen bewegen sich die Eigenanteile mit rund 2350 Euro in Baden-Württemberg und im Saarland. Hessen bleibt mit 1965 Euro knapp unter dem Durchschnitt.

Anders sieht es im Osten aus: Dort sind die Zuzahlungen zwar immer noch deutlich niedriger als im Westen, dafür steigen sie nun aber besonders stark. In Sachsen-Anhalt wurden für die Heimpflege zuletzt Zuzahlungen von monatlich 1436 Euro fällig, also fast 1000 Euro weniger als in Nordrhein-Westfalen und fast 600 Euro weniger als im Gesamtdurchschnitt. Verglichen mit Januar 2018, ist das in Sachsen-Anhalt aber ein Anstieg um 354 Euro im Monat oder 33 Prozent. Noch heftiger verlief die Entwicklung in Sachsen. Dort stiegen die Eigenanteile von 1149 Euro im Januar 2018 auf nun 1621 Euro. Das ist ein Anstieg um 472 Euro oder 41 Prozent.

Das mittlere Vollzeitgehalt von Pflegekräften: 3032 Euro

Die Absicherung der Pflegekosten läuft so, dass die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung einen Teilschutz übernimmt. Sie zahlt je nach Pflegegrad, also nach Umfang der Betreuung, festgelegte Pauschalbeträge. In einem typischen Beispielfall mit Pflegegrad 3 sind dies 1262 Euro für vollstationäre Pflege. Für die übrigen Kosten müssen im Grundsatz die Pflegebedürftigen und ihre Familien aufkommen. Als weiteres Auffangnetz steht aber die Sozialhilfe bereit, falls die eigenen finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Durch eine Gesetzesänderung hatten Union und SPD 2019 festgelegt, dass die Sozialämter von (erwachsenen) Kindern der Pflegebedürftigen dabei keinen Regress mehr fordern dürfen, sofern deren Bruttojahreseinkommen unter 100.000 Euro liegt.

Hauptursache der steigenden Pflegekosten ist ein beschleunigter Anstieg der Gehälter in der Altenpflege, die nach verbreiteter Ansicht zu niedrig sind. Eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass das mittlere Vollzeitgehalt von Pflegekräften allein 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent oder 155 Euro auf 3032 Euro brutto je Monat gestiegen ist. Verglichen mit 2015, beträgt der Anstieg sogar 18,6 Prozent. Die stärksten Steigerungen gab es dabei in Sachsen-Anhalt: Dort erhöhte sich das mittlere Pflegegehalt seit 2015 um fast 35 Prozent auf zuletzt 2532 Euro.

Ersatzkassen-Verband fordert Reform

Für den Ersatzkassen-Verband, in dem etwa die Barmer und die Techniker Krankenkasse organisiert sind, belegen die steigenden Zuzahlungen die Notwendigkeit einer Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung. „Eine kurzfristig umsetzbare Lösungsmöglichkeit wäre es, die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung einmalig anzuheben, womit etwa Mehrbelastungen durch höhere Tariflöhne ausgeglichen werden könnten“, sagte die VdEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. Notwendig sei aber auch, „dass die Länder endlich die Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen übernehmen“.

Zugleich benötige die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung angesichts der sich zunehmend verschärfenden Finanzlage einen dauerhaften Steuerzuschuss. „Nur so sind Beitragssatzerhöhungen in immer kürzeren Abständen vermeidbar“, warnte sie. Die Leistungsausgaben der Pflegekassen sind laut Bundesgesundheitsministerium von 24,2 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 40,7 Milliarden Euro im Jahr 2019 gestiegen. Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich seither um rund 50 Prozent auf knapp vier Millionen erhöht.

Die Tarifparteien der Chemieindustrie hatten angesichts der steigenden Zuzahlungen kürzlich einen wegweisenden Tarifvertrag vereinbart. Damit werden Chemie-Beschäftigte künftig automatisch über einen Gruppenvertrag zusätzlich abgesichert: Falls sie eines Tages ambulante Pflege benötigen, erhalten sie 300 Euro im Monat, wird stationäre Pflege nötig, gibt es 1000 Euro – neben den regulären Leistungen der Sozialversicherung.