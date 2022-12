Die Kuna geht : In Kroatien wird von Neujahr an mit Euro bezahlt

Aktualisiert am

In Kroatien wird von Neujahr an mit Euro bezahlt

Als zwanzigstes EU-Land führt Kroatien den Euro ein. Doch nicht alle Bürger sind davon so begeistert wie die Regierung.

Die Kuna geht, der Euro kommt – doch der Marder bleibt. Die Silhouette des pelzigen Räubers, Namensgeber der kroatischen Währung, ziert die Rückseite der neuen kroatischen Ein-Euro-Münze, die von Neujahr an offizielles und vom 14. Januar an alleiniges Zahlungsmittel in Kroatien wird.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Denn zum Jahreswechsel tritt das Land, zehn Jahre nach seinem EU-Beitritt, dem Euro-Raum bei – 21 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargelds in den ersten zwölf EU-Staaten im Jahr 2002. Für Kroatien wurden laut Europäischer Zentralbank (EZB) Münzen im Wert von 316,77 Millionen Euro geprägt. Sammler können Münzsets mit dem Konterfei von Nikola Tesla, dem in Kroatien geborenen Elektrotechniker und dem Baummarder, dessen Pelz in längst vergangenen Zeiten Zahlungsmittel war, im Versandhandel bestellen.