Aktualisiert am

Am selbstgebauten Holzschreibtisch in Seattle

Treffen mit Jeff Bezos 1999 : Am selbstgebauten Holzschreibtisch in Seattle

Im Jahr 1999 verkaufte Amazon seit vier Jahren Bücher über das Internet. Doch die Pläne von Jeff Bezos waren damals schon groß. Erinnerungen an ein denkwürdiges Treffen.

Wer im Spätsommer 1999 der Zentrale von Amazon im amerikanischen Seattle einen Besuch abgestattet hat, der brauchte schon damals keine Krawatte mitzunehmen. Das war damals noch nicht normal, so wie heute fast überall im Geschäftsleben. Am wenigsten wäre man unter den in der Regel sehr jungen Amazon-Mitarbeitern mit Wanderschuhen, Jeans und Karohemd aufgefallen. Auch für ein Gespräch mit Bezos war ein Anzug überflüssig. Der Amazon-Gründer hatte für dieses Kleidungsstück beruflich wahrscheinlich zuletzt zu seiner Zeit als Angestellter von Bankers Trust Verwendung. Längst bevorzugte er einen zwanglosen Kleidungsstil, dem seine Mitarbeiter gerne folgten.

Amazon verkaufte zum Zeitpunkt des Besuchs im Spätsommer 1999 seit vier Jahren Bücher über das Internet. Und obwohl inzwischen zahlreiche Wettbewerber hinzugekommen waren, dürfte der Marktanteil von Amazon im Heimatland damals schon mindestens 75 Prozent betragen haben. Es war gar nicht kompliziert gewesen, den Termin zu bekommen. Denn Amazon und Bezos hatten inzwischen ihren Blick auch auf den deutschen Markt geworfen. Die Aufbruchsstimmung, die das Ambiente verströmte, nahm dem Besucher jede Nervosität.