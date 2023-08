Gerade hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen einen sogenannten Industriestrompreis gestellt – also gegen die Idee, energieintensive Un­ternehmen durch einen staatlich finanzierten Preisrabatt von hohen Energiekosten in Deutschland zu entlasten. Nun aber bekommt er es mit einer besonders für die SPD herausfordernden Initiative zu tun: Die großen Industriegewerkschaften, der Deutsche Gewerkschafts­bund und führende Verbände der energie­intensiven Industrien haben sich zu einer „Allianz pro Brückenstrompreis“ zusammengetan, um die politischen Akteure in Bund und Ländern mit genau diesem Ziel stärker unter Druck zu setzen.

„Einen Exodus der energieintensiven Betriebe können wir uns weder gesellschaftlich, noch volkswirtschaftlich oder klimapolitisch leisten“, warnte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, der das am Freitag vorgestellte Bündnis mit ins Leben gerufen hat. Gegen den Exodus brauche es „zuallererst einen fairen Strompreis“.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann forderte „faire Lösungen“, da Deutschland mit die höchsten Industriestrompreise in Europa habe. „Andernfalls drohen die Stahlerzeugung, die Aluminiumindustrie und weitere energie­inten­sive Branchen eher früher als später aus Deutschland zu verschwinden.“

Zwei Konfliktlinien in zentralen Fragen der Wirtschaftspolitik

Für die Industrieseite schlug der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mit deutlichen Worten Alarm: „Unsere Industrie steht am Scheideweg“, warnte VCI-Präsident Markus Steilemann. „Das Haus brennt, und wir brauchen den Brückenstrompreis dringend als Löschwasser.“ Die Branche wolle als Ergebnis der Trans­formation „ein runderneuertes Haus präsentieren und keine Ruine beklagen“. Unter den weiteren Allianzpartnern sind etwa die Stahl-, Glas- und Papierindustrie.

Scholz hatte sich auf dem nordrhein-westfälischen Unternehmertag am Mittwoch unerwartet klar gegen einen Industriestrompreis gestellt. Es drohe ein „schuldenfinanziertes Strohfeuer“, sagte er. „Das wäre ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde falsche Anreize setzen.“ Zudem helfe es eher großen Konzernen als dem Mittelstand.

Politisch tun sich damit nun gleich zwei Konfliktlinien in zentralen Fragen der Wirtschaftspolitik auf: Ebenfalls am Mittwoch hatte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorbereitete „Wachstumschancengesetz“ durch ein Veto im Bundeskabinett vorläufig gestoppt. Dieses Gesetz soll der lahmenden Wirtschaft durch Prämien und günstigere Steuerregelungen Investitionen in neue Anlagen, Technologien und Forschung erleichtern. In diesem Streit geht es im Kern darum, ob die Ampel mehr zur Stärkung der Wirtschaft tun solle, ohne zugleich mehr Geld für Sozialpolitik wie Paus’ Kindergrundsicherung auszugeben.

Beim Industriestrompreis ist es aber so, dass innerhalb der Bundesregierung vor allem der grüne Wirtschaftsminister Habeck den Forderungen der energieintensiven Branchen und der Gewerkschaften offen gegenübersteht. Demgegenüber ist Finanzminister Lindner nicht nur aus fiskalischen Gründen kritisch dazu eingestellt – sondern auch aufgrund der wirtschaftspolitischen Vorbehalte, die Scholz dazu nun vorgetragen hat. Allerdings hatte Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvize und Befürworter des Industriestrompreises, schon kurz darauf die Einschätzung geäußert, dass die SPD-Fraktion Scholz bald von diesem Ansatz überzeugen werde.

Vassiliadis wies darauf hin, dass das dafür nötige Geld schon vorhanden sei: „Die Bundesregierung hat im Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF 200 Milliarden Euro geparkt“. Es handelt sich um den Finanzrahmen, der 2022 für die allgemeine Gas- und Strompreisbremse vorgesehen, aber nicht benötigt wurde, weil es nicht zu dem befürchteten akuten Energienotstand kam. Hinter dem Begriff „Brückenstrompreis“, den die Allianz verwendet, steht die Vorstellung, dass die Subventionierung laufen soll, bis der Ausbau Erneuerbarer Energien genügend fortgeschritten ist, um von selbst für billigeren Strom zu sorgen. Die Allianz betont, dass eine Schwächung der Grundstoffindustrien in Deutschland unweigerlich auch jene Branchen schwächen werde, die ihre Produkte beziehen – vom Maschinenbau bis zur Autoindustrie.