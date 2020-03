Stadtplan-Erbe Alexander Falk : Ein Gefangener im Corona-Knast

Eine Atemschutzmaske vorschriftsmäßig anzuziehen ist eine kleine Herausforderung, jedenfalls, wenn man Handschellen tragen muss. Das bekommt Alexander Falk in diesen Tagen zu spüren, wenn er im Gerichtssaal des Frankfurter Landgerichts in der Pause kurz Rücksprache mit seinem Verteidiger halten will. Peinlich genau achtet der Wachtmeister darauf, dass alles seine Ordnung hat. Deshalb fischt der Angeklagte Falk die grüne OP-Maske von der Anklagebank, hängt ein Band über das Ohr und zieht sie mit einer Hand bis über die Nase. Erst dann darf sein Verteidiger Björn Gercke das Wort an ihn richten.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z. Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Handschellen und Atemschutzmasken– diese beiden Gegenstände symbolisieren alles, was im Leben von Alexander Falk gerade falsch läuft. 18 Monate lang sitzt der 50 Jahre alte Ex-Unternehmer schon in Untersuchungshaft für eine Tat, die sich so absurd anhört, dass man noch nicht einmal einen „Tatort“ am Sonntagabend darüber sehen möchte. Der Firmenerbe aus gutem Hause, einst ein gefeierter Start-up-Gründer der New Economy, soll Auftragskiller auf den Frankfurter Wirtschaftsanwalt Wolfgang J. gehetzt haben, so lautet, untechnisch gesprochen, der Vorwurf, der Falk auf die Anklagebank gebracht hat. Schon seit sieben Monaten zieht sich der Prozess. Und nun kommt auch noch diese geheimnisvolle Seuche hinzu, die die halbe Welt lahmlegt und für Häftlinge wie Alexander Falk das Leben im besonderen Maße zur Hölle macht.