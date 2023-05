Discounter Lidl will die Verbraucher mithilfe von Günther Jauch zum Kauf der bepfandeten Plastik-Einwegflasche animieren. Die „Mehrweg-Allianz“, ein Bündnis von Umwelt- und Getränkeverbänden, zieht nun mit einer „Mitmach-Aktion“ nach: Ein Jahr lang kostenlose Getränke in Mehrwegflaschen winken den Kunden als Gewinn. Beide Kampagnen zielen aber vor allem auf eines: politische Weichenstellungen zu ihren jeweiligen Gunsten zu erreichen. Mittlerweile tobt eine regelrechte Deutungsschlacht, wie Einweg- beziehungsweise Mehrwegflaschen ökologisch zu bewerten sind.

Die Verbände der Mehrweg-Allianz werfen Lidl – ebenso wie Aldi – einen „Mehrweg-Boykott“ vor, da beide Discounter komplett auf Einwegpfandsysteme setzen. Das sei „nicht länger hinnehmbar“, so die Botschaft auf einer Pressekonferenz der Mehrweg-Allianz unter Federführung der Deutschen Umwelthilfe am Mittwoch. Die Verweigerungshaltung der Discounter sei einer der Hauptgründe dafür, warum die Mehrwegquote derzeit bei nur rund 43 Prozent liege – also weit entfernt von der gesetzlichen Zielmarke von 70 Prozent. Bislang gibt es aber keine verbindliche Mehrwegquote oder andere Zwangsmaßnahmen, um den Anteil an Mehrwegflaschen zu erhöhen. Und genau deshalb liefern sich Lidl und die Mehrwegbefürworter derzeit ein erbittertes Gefecht.