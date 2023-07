Erst im April hatte Edi Rama seinen Ärzten und Krankenschwestern „die historisch größte Gehaltserhöhung“ versprochen. 131.000 Lek würde das Monatseinkommen eines Allgemeinmediziners, 174.000 Lek das eines Facharztes danach künftig betragen, umgerechnet 1254 Euro für den Allgemein- und 1670 Euro für den Facharzt.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Das wäre mindestens doppelt so viel, wie der albanische Durchschnittsverdiener mit 631 Euro verdient – aber immer noch nur ein Bruchteil dessen, was der Facharzt in einem deutschen Krankenhaus nach Hause trägt. Dorthin zieht es aber immer mehr albanische Ärzte. Um die Abwanderung nach Deutschland zu stoppen, die zu gravierenden Engpässen in der angeschlagenen Gesundheitsversorgung des Landes führt, hat der albanische Ministerpräsident nun nachgelegt.