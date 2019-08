Alaska-Seelachs : Fisch essen dürfte teurer werden

Seelachs liegt an einem Fischverkaufsstand in Hannover in der Auslage der Kühltheke. Bald könnte der beliebte Fisch teurer werden. Bild: Picture-Alliance

Was hat der amerikanische Präsident Donald Trump mit dem deutschen Fischmarkt zu tun? Seine Politik könnte dazu führen, dass der Alaska-Seelachs, der Favorit der deutschen Fischesser, teurer wird und seinen Spitzenplatz verlieren könnte. Die Einfuhrpreise für den Alaska-Seelachs seien um 28 Prozent gestiegen, berichtete Matthias Keller vom Fisch-Informationszentrum (FIZ), als er am Mittwoch in Hamburg die Zahlen der deutschen Fischwirtschaft für 2018 vorstellte.

Letztes Jahr erst hatte der Alaska-Seelachs den im Vergleich fettreicheren, namensverwandten Lachs auf Platz 2 der beliebtesten Fische in Deutschland verwiesen. Jetzt wird dieser Fisch dank Trumps Politik zum festen Bestandteil amerikanischer Schulspeisung. Weil auch in China die Nachfrage nach dem oft für Fischstäbchen genutzten Fisch wächst, das Angebot aber knapp bleibt, steigen die Preise. Auf Veränderungen der Preise reagierten die Verbraucher sensibel, sagte FIZ-Vorsitzender René Stahlhofen.

2018 zeigte sich das deutlich bei geräucherten Fischen, die wegen der hohen Rohwarenpreise beim Lachs weniger nachgefragt wurden. Erste Zahlen für 2019 zeigen, dass sich das nun wieder ändert. „Da 2019 geringere Rohwarenpreise zu niedrigeren Verkaufspreisen führten, hat diese Produktkategorie mit einem Zuwachs von 15,1 Prozent deutlich an Attraktivität gewonnen“, sagte Stahlhofen. Zuhause in der eigenen Küche bereiten die Kunden allerdings immer seltener frischen Fisch zu, dafür wird das Fisch- oder Muschelgericht im Restaurant immer beliebter.

Auch dem Hering droht Gefahr

Der Pro-Kopf-Verzehr in der Bundesrepublik erhöhte sich nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr von 14,1 auf 14,4 Kilogramm, teilte Stahlhofen mit. „Damit bleibt die Wertschätzung für Fisch und Meeresfrüchte auf hohem Niveau.“ Mit 3,9 Milliarden Euro gaben die Haushalte mehr Geld für Fisch aus als je zuvor, einer Steigerung von 0,2 Prozent bei der Einkaufsmenge steht ein Plus von 5,9 Prozent beim Durchschnittswert der Einkäufe gegenüber.

Die Branche rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg. Darauf wiesen die Ergebnisse des ersten Halbjahres hin, die laut Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) einen knapp sechs Prozent höheren Durchschnittswert je Einkauf zeigte. Im internationalen Vergleich verzehren die Verbraucher in Deutschland eher wenig Fisch und haben ihr Konsumverhalten über die vergangenen Jahre auch nicht wesentlich verändert. Der Weltdurchschnitt liegt mit 19,3 Kilogramm pro Kopf um rund fünf Kilogramm höher als in Deutschland.

Unter den Fischen ist in Deutschland 2018 der Alaska-Seelachs am beliebtesten gewesen, gefolgt von Lachs und Thunfisch. Der Thunfisch, von deutschen Kunden zumeist in der Konserve gekauft – rund die Hälfte aller Fischkonserven, die in Deutschland verkauft werden, sind Thunfisch - verdrängte damit den Hering auf Platz vier auf der Liste der Fische, die am liebsten verzehrt werden. Auch dem Hering droht Gefahr. Da ist zum einen der Ostseehering, für den es wegen der kleiner werdenden Bestände strenge und niedrigere Fangquoten gibt.

1,14 Millionen Tonnen Fisch in 2018

„In der Ostsee sieht es grausig aus“, sagte Keller. Ein staatliches Nothilfeprogramm unterstütze die Betriebe bei dem Bemühen, die schwierige Lage zu überstehen und fischwirtschaftliche Strukturen in der Küstenregion zu erhalten. Der Nordseehering wiederum droht im Ringen um den Brexit teurer zu werden. 100 Prozent der Nordseeheringe für den deutschen Markt kommen aus britischen Gewässern. Mit Sorge blickt die deutsche Fischwirtschaft deswegen nach London, wo der neue Premierminister Boris Johnson im Konflikt mit der EU offen auf einen harten Brexit setzt, sollte Brüssel den Briten nicht entgegenkommen.

In britischen Gewässern könnten die deutschen Fischereischiffe dann nicht mehr auf die Jagd nach Hering gehen. Keller wies darauf hin, dass die Briten nicht die Fangflotte hätten, den Hering zu fangen und auf den europäischen Markt zu bringen. Die deutsche Fischereiwirtschaft geht deswegen davon aus, dass bei einem Abkommen mit London der Zugang zum europäischen Markt mit dem Zugang zu britischen Gewässern verknüpft werden dürfte. Oder wie Keller es sagte: „Es wird einen Kuhhandel für Hering geben, weil soviel Hering in Großbritannien gar nicht absetzbar ist. Das Land Nummer 1 für Hering ist Deutschland.“

Der Fisch in Deutschland wird nur zu einem kleinen Teil von der eigenen Fangflotte angelandet oder in eigenen Aquakulturen erzeugt. Die Versorgung des Marktes wird zu rund 86 Prozent durch Importe gedeckt. Insgesamt wurden in Deutschland 2018 mehr als 1,14 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte verzehrt. Seefische machten dabei nahezu zwei Drittel aus. Die Verbraucher kaufen ihren Fisch überwiegend beim Discounter (48 Prozent) oder in Super- und Verbrauchermärkten (40 Prozent). Das klassische Fischfachgeschäft spielt mit einem Anteil von 4,5 Prozent nur noch eine untergeordnete Rolle und hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung verloren.