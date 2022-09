Zukunft der Kernkraft : AKW-Betreiber: Habecks Plan funktioniert technisch nicht

Zu den politischen Zweifeln gesellen sich jetzt auch technische Bedenken gegen den Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei der drei letzten Kernkraftwerke nach dem Abschalten am Jahresende bis April 2023 in einer Einsatzbereitschaft zu belassen. Guido Knott, der Chef des Eon-Tochterunternehmens Preussen-Elektra, das die bayerische Anlage Isar 2 betreibt, hält Habecks Pläne „für technisch nicht machbar und daher ungeeignet, um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“.

Das schreibt Knott in einem Brief an Habecks Staatssekretär Patrick Graichen, der der F.A.Z. vorliegt. Schon am 25. August habe man das Ministerium darauf hingewiesen, dass im Falle eines Streckbetriebs oder des kompletten Herunterfahrens „ein flexibles Anheben oder Dosseln der Leistung nicht mehr möglich ist“.

„Ein Kernkraftwerk ist kein Notstromaggregat“

Anders als von Habeck behauptet, sei das „schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar“. Es fehle jede Erfahrung mit dem gewünschten Weg, „das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen“. Ein solches Vorgehen sei „mit unserer Sicherheitskultur nicht vereinbar“.

Isar 2 ist den Angaben zufolge hingegen auf den regulären Streckbetrieb vorbereitet und könnte so vier Terawattstunden Strom produzieren. „Damit könnten auch die hohen Strompreise spürbar gedämpft werden“, so Knott. Habecks Haus hat indes bestritten, das eine Laufzeitverlängerung die Preise merklich senken würde.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), dessen Haus die Atomaufsicht im Land führt, sagte der F.A.Z.: „Eine Kaltreserve ist keine gute Lösung. Ein Kernkraftwerk ist kein Notstromaggregat.“ Es gehe um unbekannte, komplexe Vorgänge. Besser wäre „eine befristete Verlängerung der Laufzeiten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“

Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne), die für das zweite Kraftwerk Neckarwestheim zuständig ist, stützt ihren Parteifreund Habeck, sagt aber auch: „Es sind noch Fragen offen, inwieweit dieses Konzept technisch umgesetzt werden kann und welche besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen dabei beachtet werden müssen.“