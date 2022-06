Aktuelle Pandemie-Regeln : Kaum jemand meldet einen positiven Corona-Test

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt trotz des sommerlichen Wetters wieder zu. Derzeit werden den Gesundheitsämtern laut Robert-Koch-Institut (RKI) jeden Tag etwa 100.000 neue Fälle gemeldet, vor eineinhalb Wochen war es noch weniger als die Hälfte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in dieser Zeit von 225 Ende Mai auf 472 positiv Gemeldete je 100.000 Einwohner angeschwollen. Glücklicherweise verlaufen die meisten Ansteckungen mild. Das Divi-Intensivregister meldet keine steigende Covid-Belegung auf den Intensivstationen, sie verharrt unter der Schwelle von 700 Fällen am Tag. Die Zahl der Corona-Toten beträgt nun etwa 100 am Tag, das ist ein leichter Anstieg, nachdem sie zuletzt so niedrig wie Ende August vergangenen Jahres war.

Weil in den Bundesländern unterschiedliche Regeln gelten und weil die Bestimmungen dort und auf Bundesebene mehrfach geändert wurden, besteht einige Verwirrung über die derzeitigen Corona-Auflagen. Das Infektionsschutzgesetz läuft noch bis zum Herbstbeginn am 23. September; Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet derzeit an einer Verlängerung in geänderter Form. Was derzeit noch bundesweit gilt, dazu hier eine Übersicht:

Welche bundesweiten Corona-Schutzvorschriften gelten?

In diesem Frühling und Sommer für die Allgemeinheit nur noch wenige. Im Luft- und Personenfernverkehr sind weiterhin Schutzmasken vorgeschrieben. Die Länder haben sich mit dem Bund zudem geeinigt, einen einheitlichen Basisschutz aufrechtzuerhalten. Er umfasst die Möglichkeit zur Testpflicht in bestimmten Einrichtungen, etwa in Schulen, Kitas oder in medizinisch-pflegerischen Stellen, und zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, in Gemeinschaftseinrichtungen sowie im Gesundheits- und Pflegewesen. Dort gilt auch eine Impfpflicht für das Personal (nicht aber für die Betreuten oder für Besucher).

Generelle Zugangsbeschränkungen von Gesetz wegen (2- oder 3-G-Regeln) sind entfallen. Die Länderparlamente dürfen aber verschärfte Bestimmungen für „Hotspots“ erlassen, wenn sich in diesen definierten Gebieten entweder eine gefährliche Virusvariante ausbreitet oder eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dort können dann wieder Abstandsgebote, Zugangsbeschränkungen und andere Auflagen gelten, bis hin zum Lockdown. Im Moment sind keine Hotspots bekannt.

Wie gefährlich ist die Reisezeit?

Die größere Mobilität, die vielen unterschiedlichen Kontakte und das unbeschwerte Verhalten im Urlaub haben in der Vergangenheit die Ansteckung begünstigt. Das könnte auch in den Sommerferien wieder geschehen. Allerdings sind die Inzidenzen in den meisten Reiseländern niedriger als in Deutschland: Nur 19 Staaten melden höhere Werte, in Europa lediglich Portugal, Gibraltar, Luxemburg und Andorra. Das Gesundheitsministerium rät zum strengen Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.