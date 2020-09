Aktienkurs stürzt ab : Grenke im freien Fall

Paralysiert – das trifft es wohl am besten. Auch am Mittwoch haben Investoren und Mitarbeiter des Baden-Badener Unternehmensfinanzierers Grenke vergeblich auf die angekündigte „ausführliche Replik“ warten müssen. Die kurze wütende Reaktion des Unternehmens vom Vortag auf die ungeheuerlichen Anschuldigungen des britischen Fondsmanagers Fraser Perring fruchtet an der Börse nicht.

Obwohl Grenke dessen Unterstellungen „auf das Schärfste“ zurückgewiesen hat, sackte der Aktienkurs um ein weiteres Viertel weiter ab. Seitdem Perring die Vorwürfe am Dienstag erhoben hat, beträgt der Kursverlust 44 Prozent.

Dass die Anschuldigungen auf offene Ohren treffen, hat auch mit dem Absender zu tun. Perring und dessen Analysefirma „Viceroy Research“ haben sich als „Wirecard-Jäger“ einen Namen gemacht. Bei dem mittlerweile insolventen Münchner Zahlungsdienstleister hatten sie früh vor Betrug gewarnt. Selbst die Tatsache, dass Perring selbst offen auf einen Kursverfall der Aktie setzt und nun eine Menge Geld verdient haben dürfte, hat seiner Glaubwürdigkeit keinen Abbruch getan.

Sperriges Geschäftsmodell

Auf 64 eng bedruckten Seiten listet der Investor ein ganze Reihe von Vorwürfen auf. So wirft er dem Unternehmensgründer Wolfgang Grenke vor, privat gegründete Auslandsgesellschaften später an die Firma überteuert verkauft zu haben. Damit sei die Bilanz aufgebläht worden. Zudem seien Kassenbestände unter anderem bei der Bundesbank zu hoch angesetzt, Leasing-Geschäft nicht werthaltig. Und zumindest in einem Fall habe die Grenke-Bank Geldwäsche ermöglicht.

Konkret zurückgewiesen hat Grenke bislang nur den Vorwurf der angeblich fehlenden Liquidität. Dies sei nachweislich falsch, heißt es in der Stellungnahme. 849 Millionen Euro, also fast 80 Prozent der liquiden Mittel, hätten sich zum Halbjahr wie veröffentlicht auf Konten der Bundesbank befunden. Aktuell betrage das Guthaben 761 Millionen Euro.

GRENKE AG NA O.N. -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Grenke behalte sich vor, rechtlich gegen die Unterstellungen vorzugehen. Eine Grenke-Sprecherin begründete die langsame Reaktion mit der nötigen Gründlichkeit.

Grenke hat bislang kaum Schlagzeilen gemacht. Anders als der 69 Jahre alte Unternehmensgründer Wolfgang Grenke selbst, der als Mäzen, Financier des Baden-Badener Festspielhaues, Aufsichtsratschef des Karlsruher Sport-Clubs und Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags viel auf öffentlichen Bühnen unterwegs ist, ist „seine“ Firma Grenke in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Das liegt vermutlich auch am sperrigen Geschäftsmodell. Grenke – früher bekannt als Grenke Leasing – bietet Unternehmen und Selbständigen verschiedene Finanzierungsmodelle an.

Neben dem klassischen Leasing gehört das Factoring dazu – Grenke kauft in dem Fall alle Kundenforderungen auf einmal allerdings mit einem Abschlag. Kunden bekommen also etwas weniger Geld, dafür schneller. Drittes Standbein sind klassische Bankdienste wie Kredite und Anlagen, gebündelt in der eigenen Grenke Bank. Wolfgang Grenke hat sich 2018 als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat zurückgezogen. Den Vorstand führt seither Antje Leminsky, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, die zuvor unter anderem bei der Prüfgesellschaft PwC gearbeitet hat.

Wolfgang Grenke und seine Familie kontrollieren nach wie vor rund 40 Prozent der Aktien. Dem Kontrollgremium sitzt schon seit vielen Jahren der ehemalige Dresdner-Bank-Vorstand Ernst-Moritz Lipp vor. Als Professor für internationale Finanzwirtschaft der Johannes-Goethe-Universität in Frankfurt mit der nötigen Fachexpertise für Bilanzen ausgestattet. Geprüft wird das Zahlenwerk aktuell von KPMG, davor war länger EY damit beauftragt – die Prüfgesellschaft also, die seit dem Wirecard-Skandal schwer in der Kritik steht.