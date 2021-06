Gespräche vorerst gescheitert : Airbus-Boeing-Zölle sollen langfristig ausgesetzt bleiben

So gut das Verhältnis von EU und den Vereinigten Staaten seit dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Joe Biden auch ist, in der Handelspolitik bleibt es schwierig. So wollten beide Seiten bis zu dem am Dienstagmittag beginnenden EU-US-Gipfel zumindest in dem seit anderthalb Jahrzehnten schwelenden Streit um die Subventionen für Airbus und Boeing ein Zeichen setzen. Mit Hochdruck arbeiteten beide Seite bis Montagabend an einer Lösung. Der Zeitdruck war ohnehin groß. Am 11. Juli läuft die Frist aus, die sie sich mit der im Mai vereinbarten, auf vier Monate befristeten Aussetzung der gegenseitigen Strafzölle gesetzt haben.

Nun allerdings sind die Gespräche, in die die „Airbus-Staaten“ Deutschland, Frankreich und Spanien eingebunden waren, nach Informationen der F.A.Z. vorerst gescheitert. Beide Seiten hätten sich trotz zwischenzeitlich positiver Signale letztlich doch nicht auf die angestrebte Deckelung der staatlichen Hilfen einigen können, heißt es in Brüssel. Ohne jedes Erfolgserlebnis wollten sie offenkundig doch nicht in das Gipfeltreffen von Biden mit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehen. So sollen die Zölle über den 11. Juli hinaus ausgesetzt bleiben, und das nicht nur für einige weitere Monate, sondern langfristig.

Das gebe Europäern und Amerikaner die Zeit, um in aller Ruhe weiter über eine gemeinsame Lösung zu verhandeln, heißt es in der Kommission. Das bleibe das Ziel. Böse Zungen aber sagen, damit werde – gemäß dem englischen Sprichwort – die Dose nur weiter die Straße heruntergetreten. Die Einigung sei eher ein langfristigen „Waffenstillstand“ als eine Verlängerung des Verhandlungszeitraums.

Die Welthandelsorganisation hat wiederholt entschieden, Airbus und Boeing würden unrechtmäßig mit Milliardensummen subventioniert. 2019 genehmigte sie Amerika Strafzölle auf EU-Einfuhren von jährlich 7,5 Milliarden Dollar. 2020 erlaubte sie der EU Importzölle von 4 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro); von diesen sind unter anderem Ketchup und Traktoren betroffen.