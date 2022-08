Cem Özdemir im Interview : „Es ist gut, dass die Menschen immer weniger Fleisch essen“

Herr Özdemir, die deutschen Bauern haben abermals weniger geerntet als im langjährigen Durchschnitt. Müssen wir befürchten, dass wir wegen des Klimawandels irgendwann nicht mehr genug zu essen haben?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Davon sind wir weit entfernt, dank der Arbeit unserer Landwirte. Und so schlecht sieht die diesjährige Ernte nicht aus: Es gibt Licht und Schatten. Aber das Wetter fährt gerade Achterbahn. Voriges Jahr hatten wir heftige Starkregenfälle, denken Sie an die schreckliche Flut an der Ahr. Dieses Jahr ist von Hitze und großer Trockenheit geprägt. Es gibt allerdings große regionale Unterschiede. Hinzu kamen heftige Unwetter – etwa in Bayern, die dort beim Hopfen große Schäden angerichtet haben.

Die Dürre ist also nicht das einzige Problem?

Durch die Klimakrise verändert sich das Wetter. Häufigkeit und Intensität von Wetterextremen verschärfen sich. Die letzten Jahre waren von Dürre geprägt, dadurch ist die so wichtige Bodenfeuchte gebietsweise sehr gering, und der ­Grundwasserspiegel ist teils bedenklich gesunken. Deswegen müssen wir jetzt handeln.

Was können die Bauern tun, um sich an den Klimawandel anzupassen?

Das werde ich von den Landwirten auch oft gefragt. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Niemand weiß genau, welche Auswirkungen die Klimakrise in den einzelnen Regionen hat. Anpassungsleistungen, die sich in der Natur normalerweise über Jahrtausende erstrecken, müssen wir jetzt in wenigen Jahren vollbringen.

Es ist nicht so einfach, dass man sagen kann: Dann wachsen hier halt Feigen und Oliven, und wir holen die Tintenfische aus der Ostsee?

Ganz so einfach ist es nicht. Ich war neulich bei Bauernpräsident Rukwied auf dem Hof. Er experimentiert bereits mit Pflanzen, die traditionell am Mittelmeer wachsen, mit Kichererbsen zum Beispiel. Aber anders als etwa in Spanien regnet es bei uns insgesamt nicht weniger, sondern das Wetter verändert sich. Im Frühjahr und Sommer, wenn die Pflanzen wachsen sollen, fehlen die Niederschläge, dafür regnet es mehr im Winter. Und Extremwetter-Ereignisse machen es noch schwieriger: Pflanzen, die mit Trockenheit besser zurechtkommen, vertragen womöglich Starkregen oder Frühjahrsfrost nicht. Übrigens ist auch die Fischerei von der Klimakrise betroffen: In der Ostsee etwa ist der Dorsch deshalb stark gefährdet.

Am Mittelmeer gibt es zum Teil eine jahrhundertelange Tradition der Bewässerung. Bei uns heißt es jetzt, wir müssen Wasser sparen und dürfen es nicht auf den Feldern vergeuden.

Das Thema Wasser haben wir verstärkt im Blick, keine Frage. Meine nachgeordneten Behörden und Institute forschen massiv an dem Thema, wie man etwa durch Digitalisierung den Einsatz von Wasser gezielt und sparsam steuern kann. In dem Sinne müssen wir uns auch um gesunde Böden kümmern. Gerade läuft von uns ein Modellprojekt zum Humusaufbau, wodurch Wasser besser im Boden gespeichert wird. Dafür investieren wir 23 Millionen Euro. Und auch neue Züchtungen, die mit Hitze und Dürre besser klarkommen, spielen eine Rolle.

Neben der Dürre auf den Feldern war der Sommer geprägt von Bränden im Wald. Was raten Sie Waldbesitzern?

Dass sie unsere Programme nutzen und mit Hochdruck daran arbeiten, die Wälder umzubauen. Wir stellen in den nächsten Jahren 900 Millionen Euro für Klima- und Biodiversitätsleistungen zur Verfügung. Statt Fichten- oder Kiefernplantagen brauchen wir Mischwälder, die resilienter sind gegen die Klimakrise. Wie dringend das ist, haben wir durch Waldbrände in diesem Sommer erlebt. Den Rauch aus dem Grunewald konnte man bis in die Berliner Innenstadt riechen.