Amtsschimmel : Die digitale Verwaltung hängt nicht nur an der Technologie

Die digitale Verwaltung hängt nicht nur an der Technologie

Die digitale Verwaltung hängt nicht nur an der Technologie

Das Onlinezugangsgesetz hat der öffentlichen Verwaltung die Digitalisierung verordnet. Die in diesem Kontext entwickelten technischen Lösungen bringen zweifelsohne Fortschritte. Die Diskussion blendet aber meist andere Befähiger der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung aus. Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung der Hochschule Hof hat ein digitales Reifegradmodell entwickelt, das neben den Kategorien Technologie und Daten auch Strategie, Steuerung, Prozesse, Führung und Organisation sowie die Beschäftigten umfasst.

Die Befragung von inzwischen 340 Gebietskörperschaften zeigt ein auf den ersten Blick erstaunliches Bild. Den höchsten Reifegrad weist durchgängig in der Selbsteinschätzung die Technologie auf. Das lässt vermuten, dass hier nicht das zentrale Problem liegt. Die größten Defizite zeigen sich in den Prozessen und der Steuerung. Eine Erklärung kann in der behördentypischen Einlinienorganisation liegen. Diese zeichnet sich aus durch eine starke Hierarchisierung, Einzelunterstellung, eine funktionale Aufgabenzuordnung und daraus resultierende lange Kommunikationswege.