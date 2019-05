Afrika : Das außergewöhnlichste Freihandelsgebiet der Welt

Eine Kolonne von Lastkraftwagen am Grenzübergang zwischen Sambia und Kongo in Kasumbalesi Bild: BMZ Pool/ Ute Grabowsky / photot

Ein dünnbesiedelter Wüstenstaat ist es gewesen, der wohl eines der ehrgeizigsten Freihandelsvorhaben in der Geschichte in Gang setzte: Am 29. April ratifizierte die Demokratische Arabische Republik Sahara das Abkommen für einen panafrikanischen Freihandelsraum. Der Staat, in dem gerade einmal zwei Einwohner auf einem Quadratkilometer wohnen, hat diese historische Rolle allerdings eher zufällig bekommen. Er war die Nummer 22 unter den 55 Mitgliedern der Afrikanischen Union (AU). Somit war die vorgeschriebene Mindestzahl an Ratifikationen erreicht, und die Frist von 30 Tagen zum Inkrafttreten lief.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

An diesem Donnerstag nun ist es so weit. Von einem „Meilenstein“ und einem „historischen Tag“ für Afrika ist die Rede. Seit dem Vertrag von Abuja im Jahr 1991 gibt es einen Fahrplan dafür, einen gemeinsamen afrikanischen Markt zu schaffen. Jetzt ist der Kontinent, der für Handels- und Logistikunternehmen nur schwer zu erschließen ist, dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Nigers Präsident Mahamadou Issoufou fasste die Herkulesaufgabe zusammen: „Diese 84.000 Kilometer langen Grenzen zwischen unseren Ländern sind 84.000 Kilometer lange Handelsbarrieren.“

Verläuft alles nach dem Plan der AU und ihrer internationalen Unterstützer, wird ein Freihandelsraum mit 1,2 Milliarden Einwohnern – mehr als doppelt so viele wie in der EU – entstehen mit einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von 2,5 Billionen Dollar, also etwa einem Siebtel des EU-Bruttoinlandsprodukts. Nicht nur gemessen an der Bevölkerung und dem geographischen Ausmaß, sondern auch an der Diversität, wäre es das außergewöhnlichste Freihandelsgebiet auf der Welt. Seine Mitglieder würden vom industrialisierten Südafrika bis zum Krisenstaat Somalia reichen. Mittlerweile haben 52 afrikanische Regierungen das Abkommen unterschrieben, 23 haben es ratifiziert.

Nicht all ziehen an einem Strang

Ein verstärkter innerafrikanischer Handel werde die Wirtschaft auf dem Kontinent ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen, sagte AU-Handelskommissar Albert Muchanga. Paradoxerweise fällt es afrikanischen Ländern leichter, mit Ländern außerhalb des Kontinents Handel zu treiben als untereinander. Nach Angaben der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit machte der innerafrikanische Handel 2017 nur 17 Prozent des Gesamthandels aus. Zum Vergleich: In Asien liegt der Anteil des kontinentalen Handels bei rund 50, in Westeuropa bei fast 70 Prozent. Die Hälfte des Handels südlich der Sahara findet dabei zwischen fünf Ländern statt: Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und Swasiland. Sie alle sind Mitglieder der Zollunion des Südlichen Afrika.

Auch wenn das Abkommen am Donnerstag mit großem Wirbel in Kraft tritt, sinkt dadurch kein einziger Zoll an diesem Tag. Normalerweise sind die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen weitgehend abgeschlossen, bevor es in Kraft tritt, erklärt der Kapstädter Handelsökonom Eckart Naumann der F.A.Z. In diesem Fall ist es umgekehrt. Wichtige Inhalte wie Zolltarife und die Ursprungsregeln sind noch unklar. „Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass solche Verhandlungen komplex sind, lange dauern und oft der politische Wille zu Zugeständnissen fehlt.“ Frühere Vorstöße der Afrikanischen Union wie das Freihandelsabkommen TFTA (Tripartite Free Trade Area) sind bis heute nicht implementiert, obwohl daran weniger als halb so viele afrikanische Länder beteiligt sind.