Afghanistan : „Dunkelste Stunde der Not“

In Afghanistan zeichnet sich eine Katastrophe ab. António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), äußert „große Besorgnis über die sich verschärfende humanitäre und wirtschaftliche Krise im Land“. Er fügte hinzu, dass die Grundversorgung in dem von den Taliban beherrschten Land „zusammenzubrechen“ drohe. Derzeit benötige die Hälfte der Menschen Hilfe. In Afghanistan leben derzeit rund 38 Millionen Menschen. Drei Viertel von ihnen können nicht lesen oder schreiben. Auch die Infrastruktur liegt am Boden. Das Land hat mit weniger als zehn Anschlüssen je einhundert Einwohner die geringste Internetverbreitung im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus leben fast die Hälfte der Frauen und ein Drittel aller Männer unterhalb der Armutsgrenze. „Jeder dritte Afghane weiß nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll“, warnte Guterres.

Der Durchmarsch der Taliban, die Flucht der Regierung und die Niederlage des Westens haben die landesweite Lage weiter verschärft. Es fehle den Menschen an nahezu allem. „Mehr denn je brauchen die afghanischen Kinder, Frauen und Männer jetzt die Unterstützung und Solidarität der internationalen Gemeinschaft“, sagte Guterres. Er sprach von der „dunkelsten Stunde der Not“ in Afghanistan. Die Dürre und der bald folgende Winter drohten zur Katastrophe zu werden. Mehr als die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren werde aller Voraussicht nach im kommenden Jahr unterernährt sein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnt, dass schon unter der Führung der westlichen Koalition 12,2 Millionen Afghanen unter Engpässen in der Versorgung mit Lebensmitteln und Unterernährung gelitten hätten. Es sei „von absolut kritischer Bedeutung“, nun Nahrungsmittel ins Land zu bringen. Am Montag hatte die WHO 12,5 Tonnen an medizinischem Bedarf eingeflogen. Der aber reiche nur für rund 200.000 Menschen. Afghanistan brauche „fortgesetzte Hilfsflüge“. Auch Guterres betonte, es sei wichtig, dass der internationale Flughafen Kabul auch nach dem Abzug der Amerikaner offen bleibe, um umfangreiche Hilfslieferungen zu ermöglichen.

Wertvolle Bodenschätze

Den Taliban selbst traut niemand zu, der Lage Herr zu werden. Sie blieben auf enorme Hilfe aus dem Ausland angewiesen. „Sie mögen die Macht in Afghanistan übernommen haben, aber jetzt überlegen sie, wie sie das Land führen sollen. Die Taliban sind Krieger und haben keinerlei Verwaltungserfahrung, ganz zu schweigen von einem Kader, der eine Stadt von der Größe Kabuls verwalten kann“, warnt Manoj ­Joshi, Wissenschaftler bei der Observer Research Foundation in Neu Delhi. „Die große Frage, die sich einer eventuellen Taliban-Regierung stellt, ist: Wer wird für die Einfuhr von Lebensmitteln und Öl, für die Gehälter des Regierungspersonals und den Betrieb einer auch nur rudimentären Verwaltung aufkommen?“

Das Nachbarland Pakistan, wo weite Teile der Taliban ihre Wurzeln haben und dessen Geheimdienste die militanten Truppen jahrzehntelang stützten und deckten, hängt selbst am Tropf der internationalen Gemeinschaft. Spürbar interessiert an einem stabilen Nachbarn zeigen sich China und Russland. Beide haben eigene geoökonomische Interessen, in denen Afghanistan auch unter der Taliban-Führung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Zumal die Amerikaner schätzen, dass die Afghanen auf Bodenschätzen wie etwa Eisenerz und sogenannten seltenen Erden im Wert von mehr als einer Billion Dollar sitzen – die aber nur in Friedenszeiten und nach vielen Jahren Vorbereitung zu heben sein werden.

„Es ist unwahrscheinlich, dass Amerika und die Europäer ihre Hilfe für ein Afghanistan unter den Taliban einstellen. Das Problem ist nicht die Scharia, denn Saudi-Arabien ist enger Verbündeter Amerikas. Das rationale Kalkül wäre daher, dass die Taliban ihre extremen Ansichten mäßigen und Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Doch wäre das tief getroffen von Bildern, in denen Taliban Hände abhacken oder auch die Bildung von Frauen verhindern“, warnt Joshi. Solche Bilder aber drohen, wenn man allein die Entwicklung in der Hauptstadt mit ihren Fitnessstudios oder Schönheitssalons, die nun alle geschlossen sind, zum Maßstab nimmt.

Aufruf der Vereinten Nationen

Angesichts dieser Lage bleibt Guterres derzeit nichts, als um Geld zu bitten. Bislang sei die Hilfszusage der UN an Afghanistan in Höhe von nur 1,3 Milliarden Dollar aber nur zu 39 Prozent finanziert. „Ich fordere Sie auf, rechtzeitig und flexibel umfassende Mittel bereitzustellen“, sagte der UN-Generalsekretär. Zum Vergleich: Amerika hat in den vergangenen 19 Jahren 144 Milliarden Dollar in Militärhilfe und Wiederaufbau gesteckt. Rund ein Viertel davon floss in den Aufbau der Regierungsinstitutionen, etwa 15 Prozent, also rund eine Milliarde Dollar im jährlichen Durchschnitt, in humanitäre Hilfe und zivile Projekte. Die Weltbank hat seit 2002 Afghanistan 5,3 Milliarden Dollar direkt zugeteilt. Ihr Wiederaufbaufonds (ARTF), bei dem der deutsche Steuerzahler in der ersten Hälfte dieses Fiskaljahres mit 116 Millionen Dollar fast die Hälfte der gesamten Einzahlungen leistete, verwaltet ein Volumen von 13 Milliarden Dollar.