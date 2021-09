Afghanistan : „Dunkelste Stunde der Not“

In Afghanistan zeichnet sich eine Katastrophe ab. António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), äußert „große Besorgnis über die sich verschärfende humanitäre und wirtschaftliche Krise im Land“. Er fügte hinzu, dass die Grundversorgung in dem von den Taliban beherrschten Land „zusammenzubrechen“ drohe. Derzeit benötige die Hälfte der Menschen Hilfe. In Afghanistan leben derzeit rund 38 Millionen Menschen. Drei Viertel von ihnen können nicht lesen oder schreiben. Auch die Infrastruktur liegt am Boden. Das Land hat mit weniger als zehn Anschlüssen je einhundert Einwohner die geringste Internetverbreitung im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus leben fast die Hälfte der Frauen und ein Drittel aller Männer unterhalb der Armutsgrenze. „Jeder dritte Afghane weiß nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll“, warnte Guterres.

Der Durchmarsch der Taliban, die Flucht der Regierung und die Niederlage des Westens haben die landesweite Lage weiter verschärft. Es fehle den Menschen an nahezu allem. „Mehr denn je brauchen die afghanischen Kinder, Frauen und Männer jetzt die Unterstützung und Solidarität der internationalen Gemeinschaft“, sagte Guterres. Er sprach von der „dunkelsten Stunde der Not“ in Afghanistan. Die Dürre und der bald folgende Winter drohten zur Katastrophe zu werden. Mehr als die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren werde aller Voraussicht nach im kommenden Jahr unterernährt sein.