Nachdem der amerikanische Supreme Court Hochschul-Zulassungsverfahren als verfassungswidrig erklärt hat, die schematisch die ethnische Herkunft der Bewerber berücksichtigen, sehen Kritiker des Urteils die Aufstiegschancen von Minderheiten in Gefahr. Die Sorgen sind nicht unbegründet. Als der Bundesstaat Kalifornien nach einer Volksabstimmung im Jahr 1996 Affirmative Action bei der Hochschulzulassung bannte, sank die Zahl der Immatrikulationen von Schwarzen und Latinos in jeder der zehn Hochschulen des staatlichen University of California-Systems. Am signifikantesten aber war der Rückgang in den beiden hochselektiven Universitäten UCLA und Berkeley. In naturwissenschaftlichen Fächern, in der Medizin und in Ingenieur-Fächern gingen die Einschreibungen von Schwarzen besonders stark zurück. Andere Bundesstaaten wie Michigan, Texas oder Florida machte ähnliche Erfahrungen.

Affirmative Action steht für den Versuch der Hochschulen, im Zulassungsverfahren für Rassismus zu kompensieren, den Schwarze und Mitglieder anderer Ethnien erleben und erlebt haben und für die Bestrebung, die Studentenschaft diverser zu machen. In der Bevölkerung allerdings ist Affirmative Action unbeliebt. Eine frische Umfrage von Pew Research zeigt, dass die Hälfte den Fördermechanismus als unfair empfindet, während nur ein Drittel dafür ist.