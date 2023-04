Ein beispielloser viertägiger Streik mehrerer Zehntausend Krankenhausärzte legt das englische Gesundheitswesen in dieser Woche lahm und führt abermals zu schweren Einschränkungen für Patienten. Bis zu 350.000 Untersuchungstermine, Behandlungen und Operationen müssen abgesagt werden. Etwa die Hälfte des medizinischen Personals in den Krankenhäusern wird bis Samstagmorgen fehlen.

Es ist ein beispielloser Streik der „Junior Doctors“, der das staatliche, steuerfinanzierte Gesundheitswesen NHS in England in schwere Bedrängnis bringt. Seit vergangenem Jahr war der NHS schon wiederholt von Großstreiks der Krankenschwestern, Pfleger und Rettungswagenfahrer betroffen, die Lohnanstiege oberhalb der Inflationsrate fordern.

Minister: 35-Prozent-Forderung ist „unvernünftig“

Jetzt geht es abermals um viel Geld. Die Ärztegewerkschaft British Medical Association (BMA) fordert 35 Prozent Gehaltsanstieg für ihre Mitglieder. Dieser Sprung sei nötig, um Reallohnverluste der letzten anderthalb Jahrzehnte auszugleichen, argumentiert die BMA. Gesundheitsminister Steve Barclay kritisierte die Forderung als unvernünftig und unrealistisch.

Gespräche mit der Gewerkschaft könnten erst wieder aufgenommen werden, wenn der Ärzteverband sich signifikant von dieser Position wegbewege und die Streiks absage, mahnte der konservative Minister. Der Streik sei höchst bedauerlich und bedrohe die Versorgung der Patienten, sagte er. Die Gewerkschaft beschuldigt Barclay, sie „mit Verachtung“ zu behandeln. Die Störungen im Krankenhausbetrieb seien nötig, damit sich die Regierung bewege. Matthew Taylor, der Chef des NHS-Verbunds, nannte es „deprimierend“, dass beide Seiten in dem Streit sich nicht annähern könnten.

Die Personaldecke in den Krankenhäusern ist extrem dünn

Aktuell wird der Konflikt mal wieder auf dem Rücken der Patienten ausgetragen. Auch die Notfall- und Intensivstationen sind betroffen. Lebensnotwendige Operation etwa für Krebskranke oder Notfälle sollen zwar durchgeführt werden, heißt es. Aber fast alle anderen Termine für Patienten fallen aus. Stephen Powis, der medizinische Direktor des NHS, warnte, dass die Personaldecke in den Krankenhäusern extrem dünn sei und Patienten gefährdet würden. Einen solchen Streik wie jetzt habe der 1948 gegründete NHS noch nie gesehen.

Absehbar wird der Streik dazu führen, dass sich der Rückstau von Kranken weiter verlängert, die auf Untersuchungen und Behandlungen warten – teils schon viele Monate. Der „wirkliche Schaden“ werde wohl erst in der nächsten Zeit sichtbar, ließ sich ein führender NHS-Mitarbeiter zitieren. Es werde Monate dauern, bis die große Krankenhäuserorganisation auf der Insel den Berg der ausgefallenen Termine abarbeiten könnte. Indirekt habe der Streik dann doch Auswirkungen auch auf schwerstkranke Bürger, etwa Krebspatienten.

Im März hatten die Junior-Ärzte schon einmal drei Tage gestreikt. Zuvor waren mehrmals Krankenschwestern und Notarztfahrer tageweise in Ausstand gegangen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, auf alle gefährlichen Tätigkeiten und riskante Sportarten zu verzichten, die zu Verletzungen führen können.

Vor zahlreichen Krankenhäusern errichteten Gewerkschaftsmitglieder am Dienstag Streikposten. Einige sangen Lieder. Auf Plakaten kritisierten sie, die Löhne seien nicht fair. Jungärzte erhielten nur 14 Pfund (knapp 16 Euro) Stundenlohn, so die BMA. Berufsanfänger beziehen knapp 30.000 Pfund Grundgehalt im ersten Jahr. Mit Extras für Überstunden und Nachtzuschlägen kommen sie im zweiten Jahr über 40.000 Pfund, nach drei Jahren etwas über 50.000 Pfund und nach acht Jahren auf gut 75.000 Pfund, so die Angaben des Ministeriums.

Mehr als 7 Millionen Patienten auf der Warteliste

Die Lage im NHS ist extrem angespannt. Ein Symbol der Misere ist die Warteliste, die seit der Corona-Krise nochmals drastisch länger geworden ist, weil Zigtausende Covid-Patienten zu pflegen waren und Millionen Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen während der Lockdowns verschoben wurden.

Vor Corona standen etwa 4,5 Millionen Patienten auf der Warteliste des NHS-Systems. Gegenwärtig sind es mehr als 7 Millionen, die auf einen Untersuchungstermin oder eine Behandlung warten, davon fast die Hälfte länger als 18 Wochen. Rund 380.000 Patienten harren sogar mehr als ein Jahr aus bis zum gewünschten Termin im steuerfinanzierten System. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt vierzehn Wochen.

Dazu komme noch ein „versteckter Rückstau“ von Patienten, die es gar nicht mehr versuchen, einen Termin zu bekommen, so die BMA. Drastisch ist die Situation auch in vielen Notaufnahmen. 30.000 Patienten pro Monat warteten zuletzt mehr als zwölf Stunden, bis sie in der Notfallambulanz behandelt und in eine normale ärztliche Station eingewiesen wurden.

Die Gewerkschaft und die Labour-Opposition werfen der Regierung vor, durch jahrelanges Sparen das Gesundheitssystem geschwächt zu haben. Die Regierung hält entgegen, dass sie dem NHS zusätzliche Milliarden zugewiesen habe. Im nächsten Haushaltsjahr gibt das Gesundheitsministerium dem NHS England direkt gut 160 Milliarden Pfund.

Laut aktuellen Umfragen unterstützt eine Mehrheit der Befragten in Britannien die streikenden Ärzte und hält mehr Geld für das Gesundheitswesen für richtig. Unbestritten ist, dass die Krankenhäuser unter Personalmangel leiden. Etwa ein Zehntel der Stellen – mehr als 120.000 Stellen im NHS England, davon etwa 9000 Arztpositionen – sind nicht besetzt.