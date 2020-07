Europas Kampf um Mediziner : Wie reiche Staaten in Europa armen Ländern die Ärzte abwerben

Das Virus ist zurück. Seit Wochen steigt in Südosteuropa die Zahl der Covid-19-Infektionen rapide. Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde die Pandemie diese Staaten nur streifen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Österreich hat vor zwei Wochen Reisewarnungen für den Westbalkan sowie Bulgarien und Rumänien ausgesprochen. Flugverbindungen wurden gestrichen, an den Grenzen kontrolliert die Polizei. Dennoch nahmen in Österreich die Infektionen zuletzt wieder zu – viele nach Kontakten zum Balkan.

Noch ist das Niveau niedrig, doch es wird wieder über eine schärfere Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken debattiert. „Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Frankreich hat die Maskenpflicht schon verschärft. Ungarn die zweiwöchige Quarantänepflicht für Reisende aus der Ukraine und Südosteuropa wieder eingeführt, die EU rät zum Einreisestopp für Besucher aus Serbien und Montenegro.

In Rumänien dauert der Corona-Notstand nun bis Mitte August. In seltener Einigkeit verschärfte das Parlament die Quarantäne-Regeln. Täglich steigt die Zahl der Infizierten. Am Freitag waren es 799 – viermal so viel wie am Sonntag in Deutschland mit seiner viermal so großen Bevölkerung. In Serbien wurden da knapp doppelt so viel Fälle wie in Deutschland gemeldet, das ist gemessen an der Einwohnerzahl fast das Zwanzigfache.

Deutschland ist ein attraktives Auswanderungsziel

Überall gehört das medizinische Personal zum besonders gefährdeten Personenkreis. Nach einer Analyse des Robert Koch-Instituts vom Mai war in Deutschland jeder neunte Infizierte Arzt oder Pfleger. In Salzburg wurde am Wochenende ein Dutzend Ärzte und Pflegekräfte in Quarantäne geschickt, weil sie eine infizierte Patientin behandelt hatten.

Glücklich sind jene Länder, die in der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten auf genügend Ärzte und Pfleger zurückgreifen können. Insbesondere für die stark betroffenen Staaten in Südosteuropa gilt das allenfalls eingeschränkt. Das belegt eine neue Studie des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) zur Abwanderung von Ärzten und Pflegern aus dieser Region – vor allem nach Nord- und Westeuropa. Wie ein Magnet haben Deutschland, die Schweiz, Norwegen oder Großbritannien Medizinpersonal von dort angezogen. Gerade Deutschland sei ein attraktives Auswanderungsziel, schreibt die Ökonomin Isilda Mara.