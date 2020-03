Ärztekammerpräsident : „Als erstes sollen die immunen Menschen wieder arbeiten dürfen“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Alle leiden weiterhin unter der Knappheit von Masken und Schutzkleidung, aber die Lage hat sich etwas entspannt. Heikel sieht es nach wie vor in der ambulanten Pflege aus, insbesondere in den Pflege- und Altenheimen. Die müssen dringend besser geschützt werden, da die Krankheitsverläufe dort oft viel schwerer sind und es leider inzwischen zunehmend auch Todesfälle gibt. Das öffentliche Interesse fokussiert sich derzeit auf die Kliniken und die Hightech-Medizin, die noch relativ gut dastehen, der Schutz in der Pflege hat noch nicht den erforderlichen Stellenwert.

Wie geht es bei der Ausweitung der Corona-Tests voran?

Es wird versucht, die Zahl der Tests von 50.000 auf 200.000 am Tag hochzufahren. Das ist auch richtig, weil mit dieser Maßnahme unter Umständen deutlich mehr als bisher infizierte Patienten isoliert und dementsprechend behandelt werden können. Die Laborfachärzte stellen allerdings fest, dass es Engpässe bei den notwendigen Reagenzien gibt. Ich plädiere deshalb dafür, deutsche Hersteller zu verpflichten, in dieser außergewöhnlichen Situation vor allem für den deutschen Markt Testreagenzien zu produzieren. Nur dann verfügen wir über die notwendigen Mengen.

Es wird viel über die mögliche Lockerung der Kontaktsperre diskutiert. Halten Sie das für richtig?

Wir sind dazu im intensiven Austausch mit den entsprechenden Ministerien. Es bedarf einer rationalen, wissenschaftlich fundierten und auch über weite Teile der Gesellschaft konsentierten Strategie. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können und müssen wir über eine umsichtige und schrittweise Aufhebung des „Shut Downs“ nachdenken.

Wie könnten diese Kriterien aussehen?

Eine von vielen denkbaren Maßnahmen könnte zum Beispiel sein, die Bevölkerung im großen Stil auf Antikörper zu testen. Alle, die immun sind, weil sie die Infektion schon hinter sich haben, könnten dann wieder zur Arbeit gehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Diese Menschen wären die ersten, die ins Normalleben entlassen werden könnten. Der große Vorteil ist ja: Sie sind weder gefährdet noch gefährden sie andere.

Hat die Epidemie aus medizinischer Sicht auch etwas Gutes?

Im besten Falle lernen wir aus den Fehlern, damit wir für das nächste Mal besser gewappnet sind. Es darf nie wieder vorkommen, dass wir zu wenig Schutzmaterial haben. Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschen jetzt mehr über Infektionsgefahren nachdenken und sich dagegen besser schützen.

Sie meinen durch häufigeres Händewaschen?

Nicht nur das, auch durch Impfungen. Die Pneumokokken-Impfung gegen Lungenentzündungen wird jetzt schon so stark nachgefragt wie seit langem nicht. Und im Herbst werden wir wahrscheinlich den größten Ansturm auf die Grippeimpfung seit 50 Jahren erleben. Die Hersteller sollten deshalb schon jetzt ihre Produktionskapazitäten angemessen einstellen.