Ärztechef im Interview : „Habe den Eindruck, dass Lauterbach manchmal sehr einsam entscheidet“

Ärztechef Klaus Reinhardt stellt der Ampel-Koalition in der Corona-Politik ein mieses Zeugnis aus. Kurz vor dem Ärztetage warnt er im Interview mit der F.A.Z. vor Engpässen bei wichtigen Präparaten für Infarktpatienten.

Wie sind deutsche Ärzte an der medizinischen Betreuung ukrainischer Kriegsopfer beteiligt?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Unsere Ärzte sind noch nicht im Kriegsgebiet tätig, aber die Nachversorgung findet auch in Deutschland statt. Die Patienten aus der Ukraine werden über die Traumazentren verteilt. Wir haben außerdem eine Plattform geschaffen, auf der sich Kolleginnen und Kollegen melden können, wenn sie bereit sind, in die ukrainischen Nachbarländer zu gehen und im Extremfall auch in die Ukraine selbst. Zur Lageeinschätzung sind wir im ständigen Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, dem Auswärtigen Amt und den internationalen Hilfsorganisationen. Bisher haben sich 1400 Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen gemeldet.